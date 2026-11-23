Entra nel vivo l’esame della legge di Bilancio, mentre nella settimana parlamentare restano in primo piano la guerra ibrida e le strategie della Ue. Sul piano internazionale, la riunione dei Volenterosi a Berlino risponde al trilaterale Cina, Russia e Stati Uniti di Shenzhen.

La guerra ibrida rappresenta una minaccia crescente per la sicurezza nazionale, la stabilità delle istituzioni democratiche e la libertà dei cittadini. È quanto emerso dall’informativa urgente alla Camera del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, dedicata alle nuove forme di conflitto ibrido e cognitivo e alla necessità per l’Italia di passare da un approccio prevalentemente difensivo a una maggiore capacità di anticipazione delle minacce. Dagli attacchi informatici alle campagne di disinformazione, fino alla manipolazione delle percezioni e dell’opinione pubblica, le nuove forme di conflitto operano sempre più spesso al di sotto della soglia dello scontro armato, con l’obiettivo di indebolire la fiducia nelle istituzioni e condizionare la capacità dei cittadini di interpretare la realtà e assumere decisioni in autonomia.

Sono circa 6.600 le proposte emendative presentate alla Legge di Bilancio 2027, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera. Tra le proposte di modifica al testo figurano interventi su pensioni, sanità, imprese e fisco. In ambito previdenziale, si valuta l’estensione della rivalutazione piena degli assegni fino a cinque volte il trattamento minimo, mentre resta aperto il confronto sulle misure di flessibilità in uscita. Per la sanità, si parla di risorse aggiuntive pari a 500 milioni di euro per il Fondo sanitario nazionale, oltre a una possibile rivalutazione della carta anziani con voucher da 300 euro agli over 75 per spese sanitarie. Tra i temi in discussione anche la riapertura di alcuni termini per i condoni edilizi e la regolarizzazione di interventi di minore entità.

Le proposte della Commissione europea in ambito di Quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dell’Ue puntano su maggiore flessibilità e semplificazione, senza ridimensionare i principi delle politiche di coesione e il ruolo delle Regioni. Lo ha dichiarato il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, durante l’audizione di fronte alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato. “Mantenere la stessa impostazione in un mondo che cambia sarebbe un errore”, ha detto Fitto, spiegando che la nuova strategia intende integrare l’esperienza del Pnrr con gli obiettivi della coesione, consolidando il coordinamento tra le politiche europee.

Il rafforzamento del ruolo europeo nei negoziati internazionali e la definizione di una posizione condivisa con gli Stati Uniti sul futuro della sicurezza continentale sono stati al centro della nuova riunione della Coalizione dei volenterosi, svoltasi a Berlino. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito ai partner europei, al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e agli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner la necessità di assicurare un pieno coinvolgimento dell’Europa in qualsiasi accordo di pace tra Russia e Ucraina. Meloni ha inoltre auspicato un ruolo più incisivo della Cina nel favorire una soluzione del conflitto, facendo leva sulla propria influenza nei confronti di Mosca.