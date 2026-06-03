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Legge elettorale, Europa e cooperazione Italia-Spagna: i temi della settimana

03 giugno 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Tre le notizie più interessanti della settimana. Sul fronte parlamentare, è stata presentata la nuova versione della legge elettorale firmata dalla maggioranza. Il premier Giorgia Meloni è intervenuta all’assemblea di Confindustria, focalizzandosi soprattutto su quello che l’Europa dovrebbe fare, di meno e meglio. Infine, i rapporti industriali tra Italia e Spagna sono stati al centro dell’incontro a Roma tra la delegazione guidata da Pedro Sanchez e un gruppo di aziende italiane, presenti i vertici di Fincantieri e Leonardo.

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La maggioranza ha presentato una nuova versione della proposta di riforma della legge elettorale alla Commissione Affari costituzionali della Camera, dove era già in corso l’esame in sede referente del testo precedente. Il nuovo impianto introduce alcune modifiche significative rispetto alla proposta originaria, intervenendo sia sui meccanismi di attribuzione del premio di governabilità sia sulla distribuzione dei seggi nelle due Camere, oltre che su aspetti procedurali del voto. Tra i principali cambiamenti figura l’innalzamento della soglia necessaria per ottenere il premio di governabilità, che passa dal 40% al 42%. Questo elemento mira a rafforzare il criterio di rappresentatività della forza politica o coalizione vincente, richiedendo un consenso elettorale più ampio per accedere al premio. Contestualmente, viene ridimensionato il numero massimo di seggi attribuibili grazie al premio stesso: alla Camera dei deputati si passa da un tetto di 230 a 220 seggi, mentre al Senato la soglia scende da 113 a 112. Si tratta di un intervento che, nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe garantire un equilibrio maggiore tra governabilità e rappresentanza parlamentare. Un’altra novità rilevante riguarda la soppressione dei turni di ballottaggio.

Nel corso dell’Assemblea di Confindustria, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha delineato alcune delle principali linee di riflessione del Governo in merito al contesto economico e politico attuale, soffermandosi in particolare sul ruolo dell’Unione europea, sulla competitività delle imprese e sulle politiche nazionali di sostegno alla crescita. Nel suo intervento, il Premier ha innanzitutto evidenziato come il contesto internazionale sia caratterizzato da quella che ha definito una “policrisi”, nella quale instabilità e incertezza rappresentano elementi strutturali. In questo scenario, Meloni ha espresso una valutazione critica nei confronti dell’Unione europea, ritenuta responsabile di aver privilegiato approcci di natura ideologica e tecnocratica a discapito della competitività e della crescita economica. In particolare, ha sottolineato come le istituzioni europee siano percepite come molto attive nella produzione normativa, ma meno incisive nell’affrontare con tempestività le dinamiche globali. A fronte di queste criticità, il Presidente del Consiglio ha richiamato la necessità di un “cambio di passo” da parte dell’Europa, sintetizzato nell’invito a “fare meno e meglio”, adattando la propria azione alla rapidità richiesta dal contesto internazionale.

Il Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sánchez, accompagnato da una nutrita delegazione di rappresentanti del mondo imprenditoriale, ha incontrato a Roma, lo scorso 26 maggio, un gruppo di aziende italiane, tra cui il vertice di Fincantieri e di Leonardo. Obiettivo principale è stato il rafforzamento della cooperazione industriale tra Spagna e Italia in settori chiave per il futuro dell'Europa. Nel ricordare l’importanza di “stringere nuove alleanze nei settori strategici per contribuire a un’Europa più competitiva”, il Presidente Sánchez ha evidenziato la rilevanza dei progetti congiunti sviluppati da Italia e Spagna, espressione di un lavoro di squadra i cui risultati costituiscono per l’Europa un modello in termini di ambizione industriale, leadership tecnologica e visione strategica.

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Legge elettorale Europa Cooperazione Italia Spagna Governo Politica Economia
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