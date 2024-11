Cacao e malattie cardiovascolari, la ricetta inglese

C’è un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari: il cacao. Per quanto possa apparire bizzarra, è la posizione di un team di esperti dell’Università di Birmingham, nel Regno Unito. A svolgere questa funzione positiva per il nostro organismo sarebbero i flavanoli, dei composti naturali presenti in gran numero nel cacao. La loro azione contribuirebbe infatti alla regolazione della pressione, rendendo più fluida la circolazione del sangue. La ricerca è stata pubblicata di recente su “Food Function”.