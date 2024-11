Equilibrio e invecchiamento, la svolta scientifica

Se hai più di 50 anni e riesci a stare su una gamba per almeno 30 secondi, allora sei in buona salute. È quanto sostiene un gruppo di ricerca della Mayo Clinic, negli Stati Uniti, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista scientifica “Plos One”, una delle più autorevoli del panorama accademico. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato le performance di 40 individui sani di età pari o superiore ai 50 anni. L’originalità dello studio consiste nell’instaurazione di un rapporto tra equilibrio e invecchiamento.