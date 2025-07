L’Italia subentra alla Grecia al comando della Missione UE nel Mar Rosso

Avvicendamento al comando tattico dell’operazione Aspides tra Italia e Grecia per garantire la libertà di navigazione e proteggere le rotte marittime commerciali in un’area particolarmente vasta che comprende Mar Rosso, Mar Arabico, Golfo di Oman, Golfo Persico e Golfo di Aden. La cerimonia di passaggio di consegne è avvenuta a bordo del cacciatorpediniere Andrea Doria tra il Contrammiraglio greco Michail Pantouvakis e il Contrammiraglio italiano Andrea Quondamatteo, che di fatto assume il comando della flotta navale europea nell’area del Mar Rosso. Ricordiamo che la missione Aspides si configura come un’operazione di sicurezza marittima a carattere difensivo, condotta nel rispetto del diritto internazionale del mare e in linea con la Strategia europea di Sicurezza Marittima e i cui assetti navali sono forniti da Italia, Francia, Germania, Grecia, Belgio e Paesi Bassi. L’operazione ha sinora permesso di ridurre i rischi per le numerose navi commerciali in transito nelle aree sopra citate, contribuendo a mantenere la sicurezza lungo una delle principali direttrici del commercio marittimo globale.

