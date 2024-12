M5S, la resa dei conti tra Conte e Grillo

“Ora si volta pagina, il M5S si rifonda sulle indicazioni arrivate dagli iscritti”. Queste le parole di Giuseppe Conte dopo aver incassato l’esito del voto online sullo statuto del Movimento 5 Stelle. La votazione di domenica 8 Dicembre sancisce – con un consenso superiore all’ 80% - l’eliminazione del ruolo del garante, cioè la carica ricoperta finora dal fondatore Beppe Grillo. Questa votazione segna così l’estromissione dal partito del comico genovese. Anche stavolta è passata la linea politica di Conte, con un quorum del 64,9% degli aventi diritto. Difficilmente però Grillo si darà per vinto, più probabile una guerriglia continua fatta di prese di posizione e commenti ironici. Non si esclude, inoltre, anche una battaglia sul fronte legale, sulla proprietà del simbolo o sulla legittimità delle votazioni che hanno incoronato Conte leader nel 2022. Infine, sembra probabile una controffensiva dei movimentisti con la costruzione di liste elettorali ispirate da Grillo per comuni e Regioni al fine di togliere voti al partito di Conte e proporre agli elettori un “ritorno alle origini”.