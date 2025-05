Marrakesh, capitale del dialogo euromediterraneo: due giorni di Forum economico Pam

Adnkronos seguirà il terzo Marrakesh Economic Parliamentary Forum, organizzato dall’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM) e ospitato Regno del Marocco, in programma il 23 e 24 maggio 2025.

L’evento – che riunisce parlamentari, ministri, rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali e attori di primo piano del settore privato – si svolgerà sotto il titolo “Unprecedented economic, trade and energy challenges – the response of Regional Parliaments and the private sector” e rappresenta uno snodo strategico per il dialogo economico e politico nella regione euromediterranea.

https://x.com/i/broadcasts/1YqKDZRNRnBJV

Il Forum sarà aperto ufficialmente dal presidente del Consiglio dei Consiglieri marocchino, Mohamed Ould Er-Rachid, e dal presidente dell’Assemblea PAM, Giulio Centemero. Seguiranno gli interventi di numerosi presidenti di Parlamenti membri, leader di assemblee parlamentari internazionali e rappresentanti di organizzazioni multilaterali tra cui OECD, EBRD, FAO, IAEA, UNIDO e IFAD.

Tra i partecipanti al Forum anche Intesa Sanpaolo, rappresentata da Paola Papanicolaou, Chief della Divisione Banche Internazionali del Gruppo, e Massimo Deandreis, direttore del Centro studi SRM.

Uno dei momenti salienti dell’evento sarà la firma di un Memorandum of Understanding tra PAM e UNIDO, per rafforzare la cooperazione sul fronte dello sviluppo industriale e della sostenibilità nelle regioni del Mediterraneo e del Golfo.

Adnkronos seguirà l’evento con una diretta costante: lanci d’agenzia, aggiornamenti sul sito e una fotogallery dedicata documenteranno i momenti più significativi del Forum, con particolare attenzione ai protagonisti italiani e al contributo delle imprese nei processi di sviluppo internazionale.