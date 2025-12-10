Chi è il nuovo fidanzato di Giorgia Cardinaletti

La loro relazione è iniziata da qualche mese ma ora la coppia è ufficiale: Giorgia Cardinaletti, giornalista del Tg1, e Francesco Bechis, cronista politico del “Messaggero”. I due erano stati avvistati insieme dall’Adnkronos al Premio Graldi, dedicato all’ex direttore del quotidiano romano, che Bechis ha vinto nella categoria “Under 35”, e tra i colleghi la voce aveva iniziato a girare.

Chi è Giorgia Cardinaletti

Giorgia Cardinaletti, marchigiana di Fabriano, 38 anni, è giornalista professionista dal 2012. Dopo il liceo classico, si è laureata in Lettere (indirizzo storico) all’Università di Perugia dove ha frequentato anche la Scuola di giornalismo. Ha iniziato a Rai News 24 come inviata e poi conduttrice, per poi passare allo sport con la Formula 1 e i programmi “Pole Position” e “La Domenica Sportiva”, che l’hanno resa un volto noto al grande pubblico. Dal 2019 è al TG1 (edizioni notturne, “60 secondi” e fascia serale) e conduce vari speciali e programmi di approfondimento come “Dentro il Festival”, “Telethon”, “Via delle storie” e “TG1 Mattina Estate”. Ha ricevuto premi come il Francesco Valentini, il Margutta e riconoscimenti come telegiornalista dell’anno. Ha avuto una relazione con il cantautore Cesare Cremonini, che l'ha citata in una sua recente intervista al "Corriere", che si è chiusa all’inizio di quest’anno.

Chi è Francesco Bechis

Romano, classe 1995, due volte figlio d’arte (il padre è il direttore di Open.online Franco, la madre è Monica Mondo, volto storico di Tv2000), laurea e master alla Luiss, junior fellow della Fondazione De Gasperi, per sei anni anni firma di “Formiche.net” per cui ha scritto di politica e sicurezza, nel 2022 entra a via del Tritone come cronista parlamentare e di governo, seguendo da vicino Palazzo Chigi e i rapporti internazionali di Draghi e Meloni. Nel 2024 ha pubblicato il libro “Realpolitik” insieme a Giampiero Massolo, già a capo della diplomazia e dell’intelligence italiane.