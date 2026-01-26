Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario

I leader di Stato e di Governo dell’UE si sono riuniti a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario a cui ha preso parte per l’Italia il Presidente del Consiglio. Tema principale del summit le relazioni transatlantiche alla luce delle dichiarazioni del Presidente Trump sulla Groenlandia: “Le relazioni transatlantiche hanno subito un duro colpo, ma l’Europa non vuole buttare 80 anni di buoni rapporti”, ha detto l’Alto Rappresentante UE Kaja Kallas al Consiglio. Il Cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha quindi sottolineato la necessità di raggiungere rapidamente due obiettivi: “L’Unione europea deve essere in grado di difendersi autonomamente. Inoltre, deve avere un’economia più competitiva. Capacità di difesa e competitività sono le due facce della stessa medaglia”. Dal canto suo, Mette Frederisken, Premier di Danimarca, di cui la Groenlandia fa parte, ha dichiarato: “Abbiamo sempre affermato il nostro status di Paese sovrano non può essere messo in discussione. Siamo aperti a dialogare con gli Stati Uniti su possibili accordi per la difesa ma sempre nel quadro della nostra sovranità”.

Il comunicato del Governo