Meloni al Consiglio europeo: immigrazione, bilancio Ue e coesione tra le priorità

A margine del Consiglio europeo di Bruxelles, il Premier Meloni ha partecipato a una serie di vertici dedicati ad alcuni dei dossier strategici dell’agenda europea con particolare riguardo al fenomeno migratorio e alla gestione del bilancio comunitario. Nel corso di una riunione con i vertici di alcuni Stati membri e della Commissione europea è stato fatto il punto sulla gestione dei flussi migratori. I partecipanti hanno espresso apprezzamento per i progressi raggiunti negli ultimi mesi e hanno condiviso l’esigenza di accelerare l’attuazione delle nuove misure europee, a partire dal Regolamento Rimpatri, valutando anche soluzioni innovative e progetti pilota comuni. Meloni, inoltre, ha promosso con il Presidente della Romania l’incontro del Gruppo “Amici della Coesione”, durante il quale i leader hanno ribadito la necessità che il prossimo Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue sia davvero in grado di rispondere alle nuove sfide strategiche senza penalizzare le politiche di coesione, considerate cruciali per la crescita e la competitività dell’Europa. Al termine della riunione, il Presidente del Consiglio ha incontrato il Capo del Governo spagnolo, Pedro Sànchez con cui ha condiviso la volontà di trovare una posizione comune sul futuro bilancio dell’Unione, sostenendo l’introduzione di risorse destinate a nuove priorità, quali competitività, energia, sicurezza, innovazione, preservando al tempo stesso gli strumenti destinati alla coesione.

Il comunicato del Governo