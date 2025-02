Meloni al vertice di Parigi sull’Ucraina: “Inviare truppe Ue è soluzione meno efficace”

All’Eliseo di Parigi, il 17 febbraio, si è svolto il vertice informale sull’Ucraina convocato con urgenza dal Presidente francese Emmanuel Macron per cercare un confronto interno all’Ue sui negoziati di pace, che sempre più appaiono come una questione a due tra Stati Uniti e Russia. Al summit hanno preso parte i leader di Governo di Francia, Italia, Germania, Spagna, Regno Unito, Polonia, Olanda, Danimarca, oltre ai vertici Ue, Antonio Costa e Ursula von der Leyen e al Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Giorgia Meloni ha espresso il punto di vista del Governo italiano che ritiene utile un confronto tra le varie ipotesi possibili e sottolinea come quella dell’invio di truppe in Ucraina appaia la soluzione più complessa e forse meno efficace. Secondo il Premier andrebbero invece esplorate altre opzioni che prevedano il coinvolgimento degli Stati Uniti perché è nel contesto euro-atlantico che si crea la sicurezza europea ed americana. In quest’ottica, Meloni ha dichiarato: “Non dobbiamo chiederci cosa gli americani possono fare per noi, ma cosa noi dobbiamo fare per noi stessi. Il summit dell’Eliseo non è un’alternativa all’azione di Trump: gli USA stanno lavorando per giungere alla pace in Ucraina e noi dobbiamo fare la nostra parte”.