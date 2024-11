Meloni alla Cop29: “Sulla decarbonizzazione serve un approccio pragmatico”

La Presidente del Consiglio è intervenuta alla Cop29, la Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in svolgimento a Baku, capitale dell’Azerbaigian. “Dobbiamo proteggere la natura e l’ambiente, per raggiungere la decarbonizzazione è necessario un approccio pragmatico, non ideologico e serve la cooperazione di tutti”, ha affermato, aggiungendo: “Non c’è un’unica alternativa ai combustibili fossili, abbiamo bisogno di un mix energetico equilibrato per favorire il processo di transizione dobbiamo utilizzare tutte le tecnologie disponibili, dai biocombustibili alla fusione nucleare, un ambito in cui l’Italia è in prima linea e infatti ha organizzato il primo incontro del World Fusion Energy Group”. Un altro aspetto fondamentale rimarcato dalla Premier in ottica di decarbonizzazione è “superare le divisioni tra nazioni sviluppate ed economie in via di sviluppo”.

Per approfondire: https://www.youtube.com/watch?v=z7QsXf2MhJs