Meloni e Burnham confermano l’impegno a rafforzare la collaborazione bilaterale

Primo contatto telefonico tra il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il neo Primo Ministro britannico Andy Burnham. Dopo aver rivolto le congratulazioni per il nuovo incarico, Meloni ha confermato la volontà di rafforzare la già solida collaborazione tra Roma e Londra. Nel corso del colloquio, i due leader hanno affrontato alcuni dei principali dossier internazionali, tra cui la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz, condividendo l’impegno a favorire una de-escalation e a garantire la libertà di navigazione. È stato inoltre ribadito il sostegno all’Ucraina nella prospettiva di una pace giusta e duratura. Meloni e Burnham hanno espresso soddisfazione per i progressi del programma GCAP, Global Combat Air Programme, sviluppato da Italia, Regno Unito e Giappone, valorizzando anche il recente coinvolgimento del Canada, attualmente in qualità di osservatore. Infine, è stata confermata la volontà di mantenere uno stretto contatto in vista del prossimo vertice UE – Regno Unito, con l’auspicio di imprimere nuovo slancio alla cooperazione tra Europa e Regno Unito.

Il comunicato del Governo