circle x black
Cerca nel sito
 

Meloni sul nuovo decreto sicurezza: “Manifestare è un diritto, devastare le città no”

Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 16.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A seguito dell’approvazione del Consiglio dei ministri del nuovo decreto sicurezza che introduce una stretta contro le violenze di strada e la criminalità minorile, il Premier ha inviato un videomessaggio. Nella prima parte del messaggio, Meloni ha ricordato le violenze e la distruzione che hanno sconvolto Milano e altre città nei giorni scorsi, definendole “inaccettabili, da non minimizzare né giustificare”. Successivamente, il Premier ha illustrato le principali novità del decreto approvato, evidenziando che il decreto introduce il nuovo reato di partecipazione violenta alle manifestazioni che prevede una pena detentiva fino a 5 anni di carcere e multe fino a 20 mila euro, con aggravanti in specifiche circostanze. Inoltre, viene previsto il principio del “chi rompe paga” con responsabilità economiche a carico dei genitori in caso di danni causati da figli minorenni. Altre importanti novità riguardano la presunzione della capacità di comprendere la portata delle proprie azioni per i minori di età tra 14 e 18 anni e l’estensione del fermo preventivo anche ai minorenni. Sul fronte della sicurezza, è previsto l’arrivo a Milano di 500 militari e vengono rafforzate le strutture della giustizia minorile con più magistrati e posti negli istituti. “Il disagio non può diventare mai un alibi per la violenza”, ha sottolineato Meloni, distinguendo le manifestazioni pacifiche dagli atti criminali.
Il videomessaggio del Premier

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Un bunker sotto al bagno di casa, ecco dove si nascondeva il boss di Camorra Valentino Gionta jr - Video
Protesta Ncc contro il caro carburanti, Artusa (Muoversi): "Contro di noi accanimento" - Video
Taxi in piazza contro caro carburante, Sacco (it Taxi): "Non escludiamo lo sciopero"
Caro carburante, a Roma protesta di taxi e Ncc sotto il ministero dei Trasporti - Videonews
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza