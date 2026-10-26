Meloni sul nuovo decreto sicurezza: “Manifestare è un diritto, devastare le città no”

A seguito dell’approvazione del Consiglio dei ministri del nuovo decreto sicurezza che introduce una stretta contro le violenze di strada e la criminalità minorile, il Premier ha inviato un videomessaggio. Nella prima parte del messaggio, Meloni ha ricordato le violenze e la distruzione che hanno sconvolto Milano e altre città nei giorni scorsi, definendole “inaccettabili, da non minimizzare né giustificare”. Successivamente, il Premier ha illustrato le principali novità del decreto approvato, evidenziando che il decreto introduce il nuovo reato di partecipazione violenta alle manifestazioni che prevede una pena detentiva fino a 5 anni di carcere e multe fino a 20 mila euro, con aggravanti in specifiche circostanze. Inoltre, viene previsto il principio del “chi rompe paga” con responsabilità economiche a carico dei genitori in caso di danni causati da figli minorenni. Altre importanti novità riguardano la presunzione della capacità di comprendere la portata delle proprie azioni per i minori di età tra 14 e 18 anni e l’estensione del fermo preventivo anche ai minorenni. Sul fronte della sicurezza, è previsto l’arrivo a Milano di 500 militari e vengono rafforzate le strutture della giustizia minorile con più magistrati e posti negli istituti. “Il disagio non può diventare mai un alibi per la violenza”, ha sottolineato Meloni, distinguendo le manifestazioni pacifiche dagli atti criminali.

Il videomessaggio del Premier