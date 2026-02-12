circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Constantini e Mosaner: "Nessuna autorizzazione a video Pd sul referendum"

I due azzurri del curling chiedono la rimozione del filmato, che viene effettivamente cancellato

Constantini e Mosaner
Constantini e Mosaner
12 febbraio 2026 | 09.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Pd usa le immagini degli atleti azzurri del curling per un video sul referendum sulla riforma della giustizia. Poi, dopo la bufera mediatica, rimuove la clip. In mezzo, lo "sgomento" del presidente del Coni Luciano Buonfiglio e la protesta di Stefania Constantini e Amos Mosaner, bronzo nel curling e protagonisti inconsapevoli della vicenda.

"In merito alla diffusione sui canali social del Partito Democratico di un video che riprende immagini di una mia partita accompagnate da un messaggio di invito al voto per il referendum del prossimo 22-23 marzo, desidero precisare che non sono stato informato preventivamente dell'utilizzo di tali immagini né ho in alcun modo autorizzato l'associazione della mia performance sportiva a messaggi o iniziative di carattere politico", scrivono Mosaner e Constantini sui propri profili Instagram.

"Chiedo che le immagini che mi ritraggono vengano rimosse da qualsiasi comunicazione possa generare un collegamento, diretto o indiretto, tra la mia attività sportiva e iniziative di natura politica", la richiesta degli atleti cui ha fatto seguito l'effettiva rimozione del video.

"Il mio impegno - concludono Constantini e Mosaner - è e rimane esclusivamente sportivo, nel rispetto dei valori olimpici e di tutti coloro che mi seguono e mi sostengono".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mosaner constantini video pd pd video referendum
Vedi anche
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza