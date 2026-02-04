circle x black
Milano Cortina, Franzoni dà già spettacolo: secondo nel primo test a Bormio

L'azzurro chiude il test davanti al fuoriclasse svizzero Odermatt

04 febbraio 2026 | 13.33
Giovanni Franzoni subito in gran forma sulla Stelvio, in vista dell'esordio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 4 febbraio, l'azzurro è apparso in gran forma nel primo test a Bormio, verso la discesa libera di sabato 7 febbraio. La gara più attesa delle Olimpiadi. Franzoni ha chiuso la prova al secondo posto dietro all'americano Ryan Cochran-Siegle (miglior tempo, 1’56"08). Terzo il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt.

Quinto tempo per Dominik Paris (1'57"02), mentre fuori dalla top ten gli altri tre azzurri Mattia Casse (1'57"68), Christof Innerhofer (1'57"85) e Florian Schieder (1'57"86), rispettivamente 13°, 14° e 15°.

