Cominciano nel segno del Para Biathlon i test event Para Nordic della Val di Fiemme, sempre più vicina alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La prima giornata di gare della Coppa del Mondo IBU di Para Biathlon vede i successi di Canada e Stati Uniti, Ucraina e Austria nella Sprint Pursuit.

L’avvincente format di gara della Sprint Pursuit prevedeva una prima parte di qualifica con la Sprint che ha animato la mattinata con cielo azzurro e sole tiepido allo Stadio del Fondo di Lago di Tesero, mentre il pomeriggio ha visto svolgersi la frazione a Inseguimento (Pursuit), ciascuna con due passaggi dal poligono di tiro: in qualifica gli errori al poligono venivano “scontati” con l’aggiunta di 15” sul tempo, mentre in gara ogni errore comportava un giro di penalità di 75m.

Test event

Nella categoria Sitting è stata protagonista l’America del Nord con i netti successi dal sit-ski della statunitense Kendall Gretsch e del canadese Derek Zaplotinsky. Diciannovesima piazza per il fiorentino Marco Pisani, che paga un solo errore al poligono in tutta la giornata e sul traguardo aggiunge: “Contento della prova in qualifica, oggi pomeriggio credevo qualcosina di meglio, ma in realtà la neve era calda ed è andata così. Sono soddisfatto della prestazione al poligono, quindi in generale direi che va bene”.

La categoria Standing ha visto imporsi i canadesi Brittany Hudak e Mark Arendz, che hanno abbinato a prodigiose prestazioni sugli sci stretti tanta precisione al poligono facendo registrare entrambi un “doppio zero” nella prova Inseguimento. Diciannovesimo posto per Cristian Toninelli, con il bresciano che in zona mista ha poi aggiunto: “La gara oggi è stata dura, al poligono c’era una situazione di luce complicata ed era la prima volta che mi ritrovavo a sparare in queste condizioni. Il tracciato è tecnico e stavolta è andata così, ma guardiamo avanti e pensiamo a migliorarci”.

Biatleti ipovedenti o ciechi si sono sfidati affiancati dalle loro guide e la vittoria è andata all’austriaca Carina Edlinger (guida Michael Seyss-Inquart) e all’ucraino Iaroslav Reshetynskyi (guida Dmytro Drahun).

Domani si continua con la prova Sprint 7,5 km per i test event Paralimpici organizzati da Fondazione Milano Cortina 2026 con il prezioso supporto del comitato Nordic Ski Val di Fiemme e dei suoi operosi volontari, che anche in una giornata feriale come quella odierna si sono messi a disposizione garantendo la regolare riuscita degli eventi di Coppa del Mondo.