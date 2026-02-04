circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Malagò, sfuma elezione nel board del Cio: "I ruoli internazionali sono servizio allo sport, non traguardo personale"

Il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex numero uno del Coni non è stato eletto nell'esecutivo: "Ora tutta la passione e l’impegno per i Giochi"

Giovanni Malagò - Fotogramma/IPA
Giovanni Malagò - Fotogramma/IPA
04 febbraio 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Giovanni Malagò non è stato eletto nell'esecutivo del Cio. Nel corso della votazione della 145esima assemblea del Cio oggi, mercoledì 4 febbraio, a Milano, il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 ed ex numero uno del Coni è stato battuto alla seconda votazione da Neven Ilic, presidente dell'Organizzazione Sportiva Panamericana (48 voti a testa nella prima votazione).

Malagò: "Ora passione e impegno per Milano Cortina"

“L’elezione di Neven Ilic nel board del Cio rappresenta un risultato importante per il movimento olimpico e desidero rivolgergli le mie più sincere congratulazioni. Il Cio è una famiglia globale e ogni processo elettivo porta con sé nuove energie, nuove sensibilità e nuove opportunità di crescita per tutto il nostro mondo" ha spiegato Malagò dopo la mancata elezione nel board del Cio.

Malagò continua: "Neven, presidente dei Comitati Olimpici Panamericani, l’anno scorso aveva perso di un solo voto e mesi successivi mesi ha condotto una strategia per avere meno rappresentanza europea all’interno del board. Lato mio, in pochi giorni di campagna, sono arrivato a pareggiare i suoi voti ma poi un’astensione al ballottaggio è stata decisiva. Per quanto mi riguarda, accetto con serenità l’esito del voto. Ho sempre considerato i ruoli internazionali come un servizio al movimento sportivo, non come un traguardo personale. Continuerò a lavorare con la stessa passione e lo stesso impegno di sempre, mettendo a disposizione esperienza, relazioni e senso delle istituzioni, come ho fatto in tutti questi anni".

Il presidente di Fondazione Milano Cortina ha concluso: "Oggi più che mai, la mia priorità resta una sola: contribuire al successo dei Giochi Invernali del 2026, un appuntamento storico per il nostro Paese e per l’intero movimento olimpico. Ora tutta la passione e l’impegno per Milano Cortina".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giovanni Malagò Malagò Cio Malagò cio Malagò Milano Cortina
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza