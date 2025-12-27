In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, anche l’impianto di innevamento di Bormio è pienamente operativo. Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 ha coordinato i lavori dell’impianto, composto da 64 generatori di neve distribuiti lungo la pista Stelvio, in grado di soddisfare pienamente le esigenze di innevamento olimpiche. Grazie alla disponibilità di 88.000 m³ di acqua provenienti dal bacino, il sistema può produrre la quantità di neve richiesta in un tempo stimato tra 100 e 150 ore, in funzione delle condizioni meteorologiche. Completano l’intervento il cablaggio totale della pista e l’installazione di un nuovo sistema di cronometraggio dedicato agli eventi sportivi, seguiti sempre da Simico.

Saldini: "Gran lavoro fatto insieme alla comunità"

"L’innevamento sulla Valtellina è pronto. Da Livigno a Bormio è stato fatto un grande lavoro insieme alle comunità, Regione Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e tutto il Governo che ci sostiene fin dal primo giorno" ha detto l'ad di Simico Fabio Saldini.

"Impianti all’avanguardia con tecnologie avanzate capaci di gestire da remoto le varie quantità di neve sulla pista Stelvio, rappresentano un upgrade all’impianto e una legacy straordinaria per tutto il territorio che solo i Giochi hanno permesso di apportare”.

Il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi ha aggiunto: "Con grande soddisfazione annunciamo l’avvio dell’impianto di innevamento e del bacino di accumulo dell’acqua, un’opera strategica che segna un passo fondamentale per il futuro della ski area di Bormio. Questo risultato è frutto della collaborazione virtuosa tra i Comuni di Bormio e Valdisotto, la Provincia di Sondrio, la Regione Lombardia e SIMICO Spa, guidata dal Commissario Saldini. Si tratta di una grande opera olimpica che non solo garantirà lo svolgimento delle competizioni internazionali, ma lascerà una legacy duratura a disposizione della nostra comunità e delle generazioni future. L’impianto rappresenta un investimento concreto per la valorizzazione del territorio, per la crescita turistica e per il rafforzamento dell’identità sportiva di Bormio. Ringrazio tutti i partner istituzionali che hanno reso possibile questo traguardo: insieme abbiamo dimostrato che la sinergia e la visione condivisa possono trasformarsi in opere di grande valore per il territorio".