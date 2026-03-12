circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Paralimpiadi Milano Cortina, atleta ucraina costretta a togliere orecchini 'Stop guerra'

È accaduto ad Alexandra Kononova, oro nel para-biathlon. Cos'è successo

La bandiera dell'Ucraina - Fotogramma/IPA
La bandiera dell'Ucraina - Fotogramma/IPA
12 marzo 2026 | 18.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'atleta ucraina Alexandra Kononova è stata obbligata a togliere i propri orecchini, con la bandiera del suo Paese e il messaggio "Stop War", prima della cerimonia di premiazione delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 per l'oro conquistato nel para-biathlon. Come spiegato dal portavoce del Comitato Internazionale Paralimpico Craig Spence, gli orecchini costituivano una violazione dei regolamenti supplementari dell'Ipc.

Milano Cortina, atleta ucraina costretta a togliere orecchini

La biatleta ucraina Alexandra Kononova è stata invitata così a sfilarsi gli orecchini prima della cerimonia di premiazione, perché 'contrari' ai regolamenti generali del Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc). Il Comitato Paralimpico Nazionale dell'Ucraina ha diffuso una nota, spiegando che un rappresentante dell'Ipc aveva tentato di rimuovere gli orecchini a Kononova, "costringendo l'atleta a toglierli" prima della cerimonia di premiazione.

"Un membro dello staff - ha poi spiegato Spence - ha notato questi orecchini e ha compreso che avrebbero molto probabilmente violato i nostri regolamenti supplementari sulle dimostrazioni, comunicati in modo esplicito a tutti i Comitati Paralimpici Nazionali prima dell'inizio dei Giochi. La situazione è stata riconosciuta, gestita e, per quanto ci riguarda, la questione è chiusa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Paralimpiadi Milano Cortina Ucraina Paralimpiadi orecchini Paralimpiadi Russia Ucraina
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza