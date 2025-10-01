circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Dentro il Villaggio olimpico di Milano Cortina 2026: come sarà la casa degli atleti - Video

Nel capoluogo lombardo è stato presentato il complesso che ospiterà i prossimi campioni degli sport invernali. Al termine dei Giochi diventerà uno studentato

01 ottobre 2025 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Villaggio olimpico è realtà. Ed è pronto ad accogliere il mondo degli sport invernali che tra febbraio e marzo del prossimo anno arriverà in Italia per Milano Cortina 2026. La struttura, messa in piedi in 30 mesi nell’ex scalo di Porta Romana a Milano è stata presentata al mondo a 129 giorni dalle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.

Si tratta di un complesso che rientra in un ampio progetto di rigenerazione urbana: da storico snodo ferroviario, l'area si trasforma in un quartiere sostenibile per mettersi al servizio degli atleti e della comunità. Alla fine delle Olimpiadi, il Villaggio sarà poi riconvertito in studentato (il più grande in edilizia convenzionata in Italia) con 1700 posti letto, che verranno assegnati a chi farà richiesta di alloggio in via Lorenzini.

Al suo interno cucine, spazi comuni, palestre, aule studio e camere da letto. La prima missione? Accompagnare i futuri campioni olimpici all'impresa. Magari con una piccola spinta, pronta a venir fuori da qualche luogo insospettabile. Perché a volte, può bastare solo una frase per iniziare a costruire un grande traguardo. Questione di motivazioni. (di Michele Antonelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Olimpiadi Olimpiadi 2026 Milano Cortina 2026
Vedi anche
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza