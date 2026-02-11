circle x black
Milano Cortina, Klaebo sembra Bolt: sprint da sogno nello sci di fondo - Video

Il fuoriclasse norvegese ha conquistato un altro oro

Klaebo - Ipa/Fotogramma
Klaebo - Ipa/Fotogramma
11 febbraio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono le Olimpiadi invernali, ma sembrano quelle estive. A Milano Cortina 2026 c'è anche chi è riuscito a sprintare come i colleghi dell'atletica, ma con gli sci ai piedi. Il norvegese Johannes Hosflot Klaebo, campione di punta della spedizione scandinava e che gareggia nello sci di fondo, ha fatto segnare un tempo da quasi record, mentre andava a prendersi il secondo oro dei suoi Giochi trionfando nella sprint a tecnica classica di fondo, portando così la Norvegia sempre più su nel medagliere.

Klaebo, che in totale in carriera ha conquistato sette medaglie, ha conquistato l'oro con un'altra strategia da fuoriclasse. Rimasto con i compagni fino a quando non ha deciso di allungare, sprintando in salita, all'ultimo dosso, come un vero centometrista.

L'allungo in salita gli è valso un distacco tale da permettergli di 'rilassarsi' sul rettilineo finale, in cui gli avversari hanno provato ad avvicinarsi, ma chiudendo comunque a poco meno di un secondo di distanza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina milano cortina 2026 klaebo milano cortina klaebo klaebo video milano cortina video
