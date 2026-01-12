La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Torino: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione

– Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua trentacinquesima giornata.

La tappa parte da Bra toccando poi Alba, Asti, Moncalieri e si conclude a Torino, dove dalle ore 17.00 si terrà la City Celebration in Piazza Castello: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

In qualità di Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica, Coca-Cola continua a portare nelle città italiane un programma ricco di contenuti che unisce sport, musica e condivisione, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza collettiva.

I TEDOFORI: STORIE CHE ACCENDONO IL CAMBIAMENTO

Anche per questa tappa Coca-Cola ha selezionato dei tedofori capaci di portare al Viaggio i valori di impatto sociale, energia e passione.

Protagonisti della giornata:

• Benedetta Parodi – Una community autentica che unisce generazioni e territori.

È una delle figure più amate e riconoscibili nel panorama food italiano: conduttrice e autrice di best seller, ha trasformato la cucina in un linguaggio universale capace di creare connessioni tra persone, territori e tradizioni. Con programmi di successo e libri venduti in milioni di copie, ha promosso uno stile di vita sano, accessibile e inclusivo, diventando un punto di riferimento per chi cerca autenticità e condivisione.

La sua capacità di raccontare la cucina con semplicità e calore riflette valori di comunità e passione, gli stessi che guidano il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Benedetta Parodi incarna l’idea che unire le persone, proprio come nello sport, significa celebrare le radici con uno sguardo moderno e aperto.

• Giulia Lamarca – Oltre ogni ostacolo: la resilienza che ispira e accende la fiamma olimpica.

Content Creator, formatrice e divulgatrice, Giulia Lamarca è impegnata da anni sui temi dell’inclusione e dell’accessibilità. Attraverso il suo lavoro di sensibilizzazione, le conferenze e i progetti di divulgazione, anche a livello internazionale, promuove una cultura del viaggio, dello sport e degli spazi più accessibili e inclusivi per tutti.

La sua storia è un esempio concreto di resilienza, forza interiore e determinazione, valori che rispecchiano lo spirito olimpico e il significato profondo del Viaggio della Fiamma. Giulia Lamarca rappresenta il coraggio di superare i limiti e la capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, ispirando le nuove generazioni a non arrendersi mai.

• IVAN ZAYTSEV - Leadership resiliente al servizio dello sport e della comunità.

Soprannominato “lo Zar”, è uno dei simboli più rappresentativi dello sport italiano: campione di pallavolo, medagliato olimpico e leader carismatico, ha saputo affrontare sfide e grandi aspettative con resilienza e determinazione. La sua carriera, costellata di successi nazionali e internazionali, testimonia eccellenza e passione, mentre il suo impegno sociale, come la collaborazione con Banco Alimentare, riflette valori di solidarietà e spirito di squadra. Zaytsev incarna perfettamente i principi di ispirazione, forza e inclusione che guidano il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, rappresentando un modello per le nuove generazioni.

Attraverso questa selezione, Coca-Cola celebra un viaggio di valori e di storie che unisce persone, passioni e territori.

“Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è un percorso che parla di connessione reale: unisce storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Olimpici in un’esperienza che appartiene a tutti. Uno straordinario viaggio per far vivere all’intero Paese i valori Olimpici” ha dichiarato Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola. “Anche grazie agli appuntamenti che animeranno l’Italia in queste settimane, e ai tedofori che abbiamo contribuito a scegliere, vogliamo renderlo un momento di partecipazione attiva, vicino alle persone, alle città e alle loro comunità.

Dal 1928 al fianco del Movimento Olimpico, Coca-Cola continua a credere nel potere dello sport come linguaggio universale capace di avvicinare le comunità e ispirare le nuove generazioni. Vogliamo che ogni tappa sia un’occasione per celebrare l’Italia nella sua autenticità, portando energia, positività e un senso collettivo di appartenenza”.

UN VIAGGIO PER FAR EMOZIONARE E DIVERTIRE TUTTA ITALIA

Il Truck Coca-Cola è tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il percorso, accendendo l’entusiasmo del pubblico e trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa. Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce stile, eleganza e artigianalità. Schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto trasformeranno ogni arrivo della Fiamma in una celebrazione collettiva, animata da oltre 80 persone tra Brand Ambassador, DJ e MC.

LA CITY CELEBRATION A TORINO, TRA INTRATTENIMENTO E SOSTENIBILITÀ

Il Coca-Cola Village - apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.30 in Piazza Castello con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata - è l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma.

Durante il Viaggio e all’interno del Village, saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti.

Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione.

Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Inoltre, all’interno del Villaggio Coca-Cola i visitatori potranno vivere un’esperienza davvero speciale: realizzare e portare a casa, gratuitamente, una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio volto, il proprio nome, la data e la città della tappa.

Sarà inoltre presente un’Area Sport firmata Powerade, uno spazio interattivo per celebrare e sperimentare gli sport olimpici e paralimpici, in un’atmosfera dinamica, accogliente e inclusiva.