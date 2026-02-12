circle x black
Lindsey Vonn, terzo intervento dopo l'infortunio: "Sto facendo progressi"

L'americana rompe il silenzio dopo l'infortunio di Cortina

Lindsey Vonn - fotogramma/ipa
12 febbraio 2026 | 09.27
Redazione Adnkronos
"Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo". Con queste parole, Lindsey Vonn ha pubblicato sui social una foto dal letto d'ospedale, spiegando di essersi sottoposta al terzo intervento chirurgico dopo il grave infortunio accusato nella discesa libera olimpica di Cortina.

La 41enne statunitense ha continuato: "Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene". Infine, i ringraziamenti: "Grazie per tutto l'incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per tutto l'amore e il supporto da parte di persone di tutto il mondo. Inoltre, congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team USA che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare", ha concluso. L’atleta dopo l'incidente è stata trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso per aver riportato una frattura alla gamba sinistra.

L'incidente

Lo scorso 8 febbraio, la 41enne statunitense ha perso l'equilibrio nel primo salto in pista ed è crollata sul tracciato tra grida di dolore. Gli sci non si sono staccati, hanno fatto perno sul terreno aggravando ulteriormente una situazione già molto complicata. Vonn si era presentata al cancelletto di partenza con il ginocchio sinistro indebolito dalla lesione al legamento crociato anteriore riportata pochi giorni prima dei Giochi.

