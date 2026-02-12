circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Olimpiadi, musica e… Looney Tunes: a Livigno spunta Snoop Dogg per Milano Cortina - Video

12 febbraio 2026 | 23.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E a Livigno, all’improvviso, spunta Snoop Dogg. Il leggendario rapper americano, inviato Nbc per le Olimpiadi di Milano Cortina, ‘ambasciatore di felicità’ e coach onorario della nazionale degli Stati Uniti, è arrivato anche in Valtellina per i Giochi invernali. Dopo essere stato tedoforo nel viaggio della fiamma olimpica a Gallarate e dopo aver fatto tappa nei cluster di Milano e Cortina, Snoop Dogg si è presentato anche a Livigno, sede di alcune delle gare olimpiche più spettacolari come snowboard e freestyle. Il motivo? Un party ‘riservato’ organizzato da Burton per lanciare una nuovissima tavola da snowboard, in ‘edizione limitata Looney Tunes’

Al suo arrivo, gli ospiti esplodono ed è festa. Snoop dà il cinque all’iconica mascotte di Bugs Bunny, prende la tavola e la indica, la solleva. Nel frattempo canta e balla, a ritmo della sua musica. Poi, una fan ‘rompe le righe’ e si lancia accanto a lui per un selfie. Il primo di una lunga serie. Lui non si nega, anzi si diverte. Abbraccia tutti, sorride: “Siete la mia forza, come faccio a dirvi di no?”. Poi, saluta tutti ed esce di scena a modo suo. Con un inchino e un bacio ai suoi fan.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano cortina 2026 milano cortina snoop dogg snoop dog livigno
Vedi anche
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza