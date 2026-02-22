Gol decisivo in finale e medaglia d'oro alle Olimpiadi. Jack Hughes è l'eroe degli Stati Uniti, che battono 2-1 all'overtime il Canada nella finale del torneo olimpico di hockey e conquistano l'oro a Milano Cortina 2026. La sfida viene decisa dal gol di Jack Hughes, centro dei New Jersey Devils, che regala il trionfo al team a stelle e strisce, di nuovo sul trono olimpico a 46 anni dal successo casalingo dei Giochi di Lake Placid 1980. "E' per il nostro paese, amo gli Stati Uniti e amo i miei compagni. C'è un fortissimo spirito di fratellanza nella squadra, sono così orgoglioso degli americani oggi", dice Hughes nelle interviste post-partita.

Gioia pura e non c'è nemmeno il tempo per pensare ai due incisivi saltati nel corso del match. Hughes si presenta davanti alle telecamere con la bocca devastata e insanguinata, 'regalo' di una bastonata letteralmente sui denti rifilata al numero 86 da Bennett in un contrasto durissimo.