La Giamaica del bob si qualifica ufficialmente a Milano Cortina 2026. La Federazione ha comunicato la notizia attraverso i propri canali social, confermando la presenza alle prossime Olimpiadi invernali degli atleti Andrae Dacres, Junior Harris, Tyquendo Tracey, Joel Fearon. La Giamaica, insomma, lo ha fatto di nuovo. E ai Giochi al via il prossimo 6 febbraio tornerà in gara nel bob sulla nuova pista di Cortina d'Ampezzo: sarà la nona partecipazione ai Giochi della nazionale, che iniziò la sua storia con Calgary 1988.

We’ve done it! We’ve officially qualified for the Olympics! Now, we’re turning to our amazing supporters -you- to help us clear a financial hurdle. Your generosity will cover essential travel & top-notch equipment.#CoolRunnings #MilanCortina2026 https://t.co/UUIwAWSjo8 — Jamaica Bobsleigh and Skeleton Federation (@JBSFed) January 20, 2026

Bob, Giamaica lancia raccolta fondi per Milano Cortina

La nazionale caraibica sarà a Cortina per le gare di bob, ma non sarà facile e serviranno aiuti economici. Per questo, la federazione ha lanciato una raccolta fondi: "Ce l'abbiamo fatta - il messaggio affidato ai social -. Ci siamo ufficialmente qualificati per le Olimpiadi! Ora ci rivolgiamo ai nostri fantastici sostenitori, voi, per aiutarci a superare un ostacolo finanziario. La vostra generosità coprirà le spese di viaggio essenziali e l'acquisto di attrezzature di alta qualità". Il sogno giamaicano è iniziato.