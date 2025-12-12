circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Buonfiglio: "Brignone sarà in gara a Milano Cortina 2026"

Il presidente del Coni ha dato la notizia in conferenza stampa, dopo aver annunciato i portabandiera per le Olimpiadi Invernali

Federica Brignone - Fotogramma/IPA
Federica Brignone - Fotogramma/IPA
12 dicembre 2025 | 13.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Federica Brignone ci sarà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Parola del presidente del Coni Luciano Buonfiglio: "La prima medaglia l'abbiamo già vinta, Federica Brignone stamattina mi ha confermato che dai test fatti sarà in gara con tutto il suo entusiasmo e il suo orgoglio e la sua determinazione" ha detto il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in conferenza stampa in sala Giunta, a Roma. La fuoriclasse azzurra dello sci alpino sarà portabandiera insieme a Mosaner, Fontana e Pellegrino: "Questa prima medaglia è dedicata a tutte le persone che hanno avuto una sconfitta ma che si sono dedicate a riprendersi non solo nello sport ma anche nella vita, Federica è un esempio per tutti".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Buonfiglio Brignone Brignone Olimpiadi
Vedi anche
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video
News to go
Migranti, i numeri e i dati in Europa e in Italia
Abodi: "Nuovo laboratorio antidoping valore per sport italiano e città di Roma" - Video
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza