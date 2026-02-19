circle x black
Milano Cortina, Ghiotto e Vittozzi portabandiera nella cerimonia di chiusura: chi sono i due olimpionici azzurri

Saranno loro a portare in alto il tricolore nell'atto conclusivo delle Olimpiadi invernali

Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi - Fotogramma/IPA
Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi - Fotogramma/IPA
19 febbraio 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sarà una coppia simbolo dell’Italia Team a guidare il Tricolore nella Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. I campioni olimpici Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera azzurri per l’atto conclusivo della rassegna a cinque cerchi, che cala il sipario su un’edizione entrata di diritto nella storia dello sport italiano.

Chi è Lisa Vittozzi, portabandiera nella cerimonia di chiusura

Chi è Lisa Vittozzi? La biathleta friulana, protagonista di un’Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell’inseguimento) e l’argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione 2024/2025.

Chi è Davide Ghiotto, portabandiera nella cerimonia di chiusura

Chi è Accanto a lei sfilerà Davide Ghiotto, eccellenza del pattinaggio di velocità e punto fermo del terzetto tricolore che ha conquistato un altro storico oro nell’inseguimento a squadre. Il vicentino, insieme ad Andrea Giovannini e Michele Malfatti, è stato capace di riportare l’Italia nell’olimpo della specialità, 20 anni dopo l’ultima impresa casalinga a Torino 2006.

La scelta di una coppia mista, di due campioni olimpici, per la sfilata conclusiva sottolinea ancora una volta i valori di equilibrio e rappresentatività che hanno caratterizzato questa delegazione, capace di raccogliere finora 26 podi e di trasformare Milano Cortina 2026 nell’edizione olimpica invernale più vincente di sempre per i colori azzurri.

Sotto le volte millenarie dell’Arena di Verona, teatro della Cerimonia di Chiusura (inizio previsto alle ore 20), il Tricolore sarà dunque affidato a due atleti simbolo di Milano Cortina 2026: un’immagine destinata a restare impressa, a suggellare settimane di emozioni, record e medaglie che hanno proiettato l’Italia ai vertici dello sport invernale mondiale.

Milano Cortina Olimpiadi Davide Ghiotto Lisa Vittozzi
