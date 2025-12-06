Il cestista azzurro, che sta combattendo la sua battaglia contro la leucemia mieloide, ha lanciato la staffetta per le strade di Roma

“È stata una grande emozione ed è un’emozione anche essere in piedi. Fino a una settimana fa giravo ancora in carrozzina. La mia battaglia è stata complicata, spero di essere alla fine. Essere un atleta in questo mi ha aiutato molto, così come il fatto di essere giovane. Sono stato sempre un combattente, ora speriamo che la fortuna mi assista”. Achille Polonara ha parlato così dallo Stadio dei Marmi di Roma. Il cestista azzurro, alle prese con la sua battaglia contro la leucemia mieloide, è stato uno dei tedofori scelti per l'inizio del viaggio in Italia della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. Polonara ha lanciato la staffetta per le strade di Roma, dopo Gregorio Paltrinieri, Elisa Di Francisca e Gianmarco Tamberi.

Il primo giorno della staffetta olimpica

Sono 164 i tedofori nel primo dei 63 giorni di staffetta. Tra loro, grandi nomi italiani dello sport e dello spettacolo: dal tennista Matteo Berrettini ai cestisti Gigi Datome e Andrea Bargnani, passando per l’ex pilota motociclistico Max Biaggi; e ancora il regista Giuseppe Tornatore, i cantanti Noemi e Achille Lauro, l’attrice Claudia Gerini e la stilista Lavinia Biagiotti. Presente anche la rappresentanza del World Food Programme, con la partecipazione di Rania Dagash-Kamara, Assistant Executive Director del WFP, per conto della Executive Director del WFP Cindy McCain.

Il viaggio della fiamma olimpica

La Fiamma ha attraversato luoghi iconici: da piazza San Pietro a Castel Sant’Angelo, dal Pantheon al Gazometro, da Fontana di Trevi a piazza di Spagna. La tappa romana del Viaggio della Fiamma include anche un omaggio al cinema italiano e alla “Dolce Vita” con un passaggio in Vespa lungo via Vittorio Veneto, durante l’ultimo segmento della giornata.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica sarà un percorso di 63 giorni che attraverserà 60 città di tappa, oltre 12.000 chilometri e tutte le 110 province italiane, toccando diversi siti Unesco e alcuni dei paesaggi più belli del Paese. A compiere questo straordinario cammino saranno 10.001 tedofori che, chilometro dopo chilometro, porteranno la luce dei Valori Olimpici in ogni territorio, fino all’accensione dei Bracieri Olimpici di Milano e Cortina, che darà inizio ai Giochi Invernali, il prossimo 6 febbraio.