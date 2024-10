Ministeriale G7 Tecnologia e Digitale. Italia sottoscrive il Comunicato congiunto

A conclusione della giornata della Riunione Ministeriale Tecnologia e Digitale sotto la Presidenza italiana del G7, tenutasi il 15 ottobre scorso, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti ha annunciato l'adesione da parte dell'Italia al “Comunicato congiunto di New York sulla sicurezza e la resilienza dei cavi sottomarini in un mondo globalmente digitalizzato”, insieme all’Ambasciatore degli Stati Uniti per il Cyberspazio e la Politica Digitale Nathaniel Fick. "La trasmissione di grandi volumi di dati e informazioni permea praticamente ogni aspetto della nostra vita, e i cavi sottomarini costituiscono un’infrastruttura essenziale per le reti di comunicazione globali. Con l'adesione a questo Comunicato, riaffermiamo il nostro impegno a tutelare la sicurezza e l'integrità di queste infrastrutture critiche. Promuoviamo politiche volte a favorire lo sviluppo di reti efficienti, robuste e sicure, fondamentali per garantire la continuità dei flussi di dati e informazioni su cui si basa l'economia globale." ha commentato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti.

