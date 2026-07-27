Missione della Commissione Affari esteri e difesa del Senato a Londra

Una delegazione della Commissione Affari esteri e difesa, guidata dal Presidente Maurizio Gasparri, e composta dai Senatori Alessandro Alfieri e Stefania Pucciarelli, ha svolto una missione istituzionale a Londra. Al centro della visita la partecipazione al Farnborough International Airshow, durante il quale la delegazione ha fatto il punto sull’avanzamento del GCAP, Global Combat Air Programme, il programma congiunto di Italia, Regno Unito e Giappone per lo sviluppo di un sistema aereo di sesta generazione. Il confronto si è svolto anche alla luce della recente firma del secondo contratto tra l’Agenzia GCAP e la joint venture Edgewing. La missione è stata anche occasione per incontri istituzionali con il Ministro di Stato della Difesa britannico, Lord Coaker e con il Presidente della Commissione Difesa e Relazioni internazionali della Camera dei Lord, Lord Robertson, dedicati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Regno Unito, agli esiti del vertice NATO di Ankara, agli investimenti nel settore della difesa e alla sicurezza europea.

La relazione della Commissione