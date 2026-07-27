circle x black
Cerca nel sito
 

Missione della Commissione Affari esteri e difesa del Senato a Londra

27 luglio 2026 | 14.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una delegazione della Commissione Affari esteri e difesa, guidata dal Presidente Maurizio Gasparri, e composta dai Senatori Alessandro Alfieri e Stefania Pucciarelli, ha svolto una missione istituzionale a Londra. Al centro della visita la partecipazione al Farnborough International Airshow, durante il quale la delegazione ha fatto il punto sull’avanzamento del GCAP, Global Combat Air Programme, il programma congiunto di Italia, Regno Unito e Giappone per lo sviluppo di un sistema aereo di sesta generazione. Il confronto si è svolto anche alla luce della recente firma del secondo contratto tra l’Agenzia GCAP e la joint venture Edgewing. La missione è stata anche occasione per incontri istituzionali con il Ministro di Stato della Difesa britannico, Lord Coaker e con il Presidente della Commissione Difesa e Relazioni internazionali della Camera dei Lord, Lord Robertson, dedicati al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Regno Unito, agli esiti del vertice NATO di Ankara, agli investimenti nel settore della difesa e alla sicurezza europea.

La relazione della Commissione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Farnborough International Airshow Global Combat Air Programme GCAP Edgewing NATO Ankara
Vedi anche
Batteria portatile prende fuoco su un aereo cinese, panico a bordo - Video
Sparatorie e gambizzazioni per tensione tra frange clan, due arresti a Bari - Video
No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa - Video
News to go
Vacanze estate 2026, luglio batte agosto
Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni
Ulisse torna in mare, la tartaruga riprende il largo dopo le cure - Video
I tatuaggi fanno venire il melanoma? La risposta del dermatologo
Bimba morta in piscina, a Suisio l'ultimo addio ad Alice - Video
Usa, polizia spara e uccide un uomo durante un arresto nel Wisconsin - Video
News to go
Treni, oggi sciopero nazionale: possibili disagi e cancellazioni
Imita Trump alle sue spalle durante un comizio, il video virale
News to go
Bambini e traumi, circa 20mila accessi l'anno al Bambino Gesù


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza