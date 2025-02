A$AP Rocky è il primo direttore creativo di Ray-Ban

Ray-Ban ha nominato A$AP Rocky, rapper, produttore e imprenditore, come primo direttore creativo della storia del brand. "Noto per la sua influenza e capacità di anticipare i nuovi trend, sia nella musica che nella moda - si legge in una nota del marchio di EssilorLuxottica - Rocky porterà un’impronta unica a Ray-Ban Studios, guidando i progetti creativi e ridefinendo lo stile e l’immagine del brand per il futuro". Inizia la sua collaborazione con la Blacked Out Collection, una rivisitazione delle Mega Icons con nuove lenti, prevista per il lancio nell'Aprile del 2025.

A$AP Rocky, all’anagrafe Rakim Mayers, ha conquistato la scena globale fin dal suo debutto nel 2011, trasformandosi in un'icona da miliardi di streaming e numerose candidature a premi. Ora, dopo il recente lancio del suo quarto album, Don’t Be Dumb, Rocky assume il timone di Ray-Ban Studios, la piattaforma creativa nata nel 2016 per celebrare il potere della musica e il coraggio degli artisti che sfidano le convenzioni. La collaborazione segna un passo importante per Ray-Ban, che, attraverso lo stile inconfondibile di Rocky, lega in modo indissolubile la sua identità al panorama della cultura contemporanea. "Ho sempre ammirato la capacità di Ray-Ban di evolversi rimanendo fedele alle proprie radici - afferma A$AP Rocky -. Essere parte di questo viaggio e contribuire a scrivere un nuovo capitolo per un brand così iconico è per me motivo di grande entusiasmo”.

Aggiunge Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Ray-Ban: "Ray-Ban non è solo un marchio di occhiali; è un emblema di stile. Da quasi 80 anni gli occhiali Ray-Ban vengono scelti dai più iconici artisti, musicisti e personaggi , e contribuiscono a modellare e rimodellare lo status quo, guidando vere e proprie rivoluzioni culturali. Oggi accogliamo A$AP Rocky nella nostra famiglia con entusiasmo: è un artista e un creativo visionario. La sua capacità di esplorare mondi diversi rispecchia perfettamente i valori del nostro brand, fondati su innovazione, spirito pionieristico e coraggio. È l’inizio di una nuova era".

Rocky lancerà montature all'avanguardia che fondono elementi classici con influenze moderne e audaci. La collezione Blacked Out comprende modelli iconici tradizionali trasformati in Mega con dettagli dorati e nuove lenti ultra-nere. Il suo coinvolgimento andrà oltre il design degli occhiali, dirigendo campagne, ridisegnando i negozi Ray-Ban e incorporando musica, moda e arte.