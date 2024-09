Al Mercato Centrale sfila Milano Underground

Mercato Centrale Milano torna protagonista della fashion week con la sfilata evento aperta al pubblico Milano Underground. Il progetto, nato dalla rinnovata collaborazione con Angelo Cruciani, direttore del brand Yezael e ideatore dell’iniziativa, riunisce designer affermati nel panorama indipendente e nuovi talenti con l’obiettivo di raccontare i nuovi linguaggi della contemporaneità estetica e portare alla luce la parte più trasgressiva e creativa della capitale della moda italiana.

Confermandosi un punto di riferimento in città in cui cibo e cultura si incontrano, per l’occasione il Mercato di via Sammartini si trasforma in una passerella collettiva nata per raccontare una Milano moderna e d’avanguardia attraverso le creazioni di stilisti dai linguaggi più originali del panorama della moda italiano e internazionale. Ai nomi più affermati come Mario Dice, Alberto Zambelli, Davii, San Andres e lo stesso Cruciani si affiancano i designer emergenti del panorama urban, come Leonardo Valentini, Alchetipo, Taste of Moon, Giorgia Andreazza, Giuglia, 1997, Giammarco Giannuzzo, Trielina, solo per citarne alcuni.

Come una grande mostra d'arte collettiva in movimento, modelle e modelli si alterneranno sulla passerella in un'unica, trasversale performance, dove l’identità individuale si completa in un ritratto collettivo. Così come le creazioni sfileranno in passerella in ordine sparso, così faranno gli stilisti a fine sfilata. Il fashion show mira così a unire gli stilisti in un contesto che intende parlare di unione di linguaggi personali, che fanno squadra e trovano valore in un concetto di moda condivisa, capace di includere tutte le individualità.

L’evento sarà diretto dal Beauty Guru e Fashion Director Vittorio Masciarelli e il casting curato da Manuel Scrima, mentre le musiche saranno affidate a Maria Aminta Daniele aka dj Plastik Doll. “Quest’anno Mercato Centrale festeggia dieci anni, una buona occasione per ribadire l’attenzione che pone nel promuovere la creatività e i talenti - commenta Umberto Montano, presidente di Mercato Centrale -. La partecipazione a questo nuovo progetto scaturisce dallo spirito di contribuire, ancora una volta, a creare valore per la città di Milano e confermare la natura del Mercato quale luogo di aggregazione attraverso il suo più personale tratto identitario: la combinazione di cibo e cultura”.

Angelo Cruciani, ideatore e curatore dell'evento, aggiunge: “La cultura underground è il seme che poi nel tempo fiorirà come cultura pop, una volta che le idee saranno condivise e divenute delle scelte collettive. È a chi sperimenta che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione e supporto: senza coloro che mettono in discussione regole e visioni il mondo non avrebbe evoluzione. Questo progetto è essenziale in questo momento storico di grandi paure, perché̀ sono i folli e i ribelli che possono vedere la vita in una nuova prospettiva e aiutarci a evolvere anche le nostre. Milano Underground è la passerella di chi non si arrende, di chi si crea la sua strada e non ha paura di percorrerla da solo. In passerella tanto dolore trasformato in bellezza, tante difficoltà trasformate in eleganza. Lasciamo alla finanza distruggere la creatività̀ in nome dei fatturati: la libertà di essere veri e puri non ha prezzo”.

“In un mondo dove va tutto e il contrario di tutto - osserva Vittorio Masciarelli, regista dell’evento - è il contesto che legittima ogni trend e il paradosso diventa caratteristica di modernità, un’estetica fatta di contrasti generati dalla realtà. Così una bellezza disarmonica e mutevole, underground, diventa l’unica realtà descrittiva del contemporaneo e la moda torna a esercitare il suo ruolo di denuncia e affermazione".