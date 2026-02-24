Alberta Ferretti, un racconto di luci e suggestioni per la fall-winter 2026

Alberta Ferretti prosegue il racconto della fall-winter 2026 con una nuova tappa a Palazzo Donizetti, a Milano. Dopo la sfilata del primo febbraio scorso a Dubai, la collezione viene ricomposta nello stoico quartier generale del marchio, attraverso un’installazione immersiva in cui è la luce a guidare lo sguardo del visitatore: "Una sfilata non è facile da restituire ma non volevo assolutamente mancare questo appuntamento a Milano, con un'esperienza emozionale - racconta il direttore creativo di Alberta Ferretti, Lorenzo Serafini -. A Dubai avevamo una scenografia di chiaroscuri e volevamo proseguire con questo feeling misterioso, che svelasse ma non troppo, anche in una versione statica come l'installazione".

Se a Dubai tutto si è espresso nel movimento, qui tutto accade nella sospensione. La luce è un elemento che plasma e rivela. I capi emergono dunque lentamente dall’ombra, come figure che si lasciano scoprire un dettaglio alla volta. Il progetto prende forma dalla collaborazione con Nino Alfieri, pioniere della light art in Italia, che interviene nello spazio con superfici dipinte con vernici fotosensibili. Al centro del percorso, la sfilata prende vita all’interno di una black box immersiva. Il pavimento prospettico a Led, invece, richiama la passerella di Dubai, mentre la proiezione avvolge lo spettatore in una dimensione raccolta e ipnotica. Nell’ultima sala, una nuova passerella luminosa accoglie altre creazioni della collezione. Tutto è attraversato da un’idea di leggerezza con la luce che scolpisce e accarezza le preziose creazioni del marchio. (di Federica Mochi)