Angelo Cruciani presenta il nuovo brand Angeloo a Expo Osaka

La Regione Marche, in collaborazione con Fvb Srl (The Hive), ha invitato Angelo Cruciani a presentare il suo nuovo brand in un evento satellite del Padiglione Italia all’Expo di Osaka al prestigioso St. Regis Hotel. Angeloo è il nuovo brand dello stilista marchigiano Angelo Cruciani fondato in collaborazione con il progetto italocinese Via Della Seta, (Vds ) che unisce creatività italiana e maestranze cinesi. Angelo Cruciani ha tenuto una masterclass durante l’evento sul rapporto Origini e globalità, il designer ha un forte legame con il territorio del Montefeltro dove è cresciuto per poi portare la sua visione estetica in tutto il Mondo.

Angelo è arrivato al grande pubblico grazie a Netflix per la serie registrata ad Hollywood Next in Fashion ma il suo operato internazionale parte dal 1999, dalle prime sfilate del suo brand Yezael in Messico, all’apertura della Shanghai Fashion Week, fino ai suoi flashmob e installazioni urbane per i diritti umani le cui immagini fanno costantemente il giro del pianeta. Nella masterclass ha messo in rapporto le qualità prese dal territorio, rielaborate e poi esportate in tutto il mondo.

“Sono figlio del Rinascimento e delle campagne - ha detto -. Le Marche mi hanno insegnato il valore della verità senza filtri, da anni ogni mia forma di espressione parla delle mie origini, umili ma sane, modeste ma preziosissime: ispirazioni che possono ancora contribuire ad un evoluzione globale verso una realtà meno illusoria”. Angeloo è un brand streetwear "nato dal caos e delle logiche razionali che cercano ordine attraverso il linguaggio universale dei numeri. Disordine e regole si fondono in un’estetica rivolta alle nuove generazioni sempre più legate alla quantificazione e al disordine".

La collezione zero di Angeloo è stata presentata in anteprima mondiale il 4 giugno, allo showroom organizzato da Fvb Srl (The Hive) 'Marche Mirai - Dalle colline marchigiane al cuore di Osaka' in occasione della settimana dedicata alla Regione Marche (1-7 giugno). La collezione sarà disponibile a settembre negli online stores asiatici e americani e piattaforme social e a partire da gennaio invece la distribuzione retail diventerà internazionale. Le prime sfilate sono previste per settembre a Milano Fashion Week e Novembre alla Keqiao Fashion Week in Cina. Angelo Cruciani artista e stilista, già fondatore del brand Yezael è stato chiamato a rappresentare la sua Terra e ha voluto portare in Giappone la sua ultima creazione: il nuovo marchio dalla doppia O che sta ad indicare il simbolo dell’infinito, ovvero la capacità della vita di oltrepassare qualsiasi convenzione a noi conosciuta e dunque attraverso i numeri, la possibilità di trovare un’estetica anche alla fisica quantistica.

Le Marche, terra dalle profonde radici e tradizioni, è anche una terra di grandi innovazioni e questo brand è nato proprio dal contrasto di queste due energie. “Ogni ordine ha un suo tempo, un suo spazio, ma solo il cambiamento è eterno”, sottolinea Angelo, che con questa nuova collezione cerca di raccontare la forza dell’armonia nell’esplorazione di nuove dimensioni e culture in una collaborazione internazionale che prende spunto dal grande viaggio di Matteo Ricci, primo occidentale ( e marchigiano) ad approdare in Cina. Mentre Yezael sta diventando un progetto di creatività indipendente dai calendari e dai meccanismi del fashion system tradizionale, la crisi di sistema è stata l’opportunità di liberarsi da ogni convenzione per reinventare un marchio libero dalle canoniche regole del mercato.