Angelo Cruciani sfila alla Vietnam Fashion Week

'Metropolitan Amazones' è la nuova collezione autunno inverno 2026/27 di Angelo Cruciani che sfila in anteprima alla Vietnam Fashion Week a Ho Chi Minh City diventandone l'evento di apertura. Questa collezione parla della condizione contemporanea dell'occidente dove la tecnologia sempre più determina le nostre abitudini e di conseguenza i gusti. Una sfilata rappresentativa e Istituzionale sostenuta dal Consolato Italiano in collaborazione con la Camera di Commercio per portare non solo il lusso ma anche la propositività del panorama più giovane della creatività Italiana. Angeloo è il secondo brand fondato da Angelo Cruciani e VDS in Cina nel 2025, è un brand di design sportswear rivolto ad un pubblico di avanguardia. Questo brand sviluppa ed elabora lì estetica del chaos e della logica contemporaneamente: protagonisti sono i numeri, che vengono completamente decontestualizzati dalla loro funzione per mettersi a disposizione dell'arte.

Il prodotto che ne deriva sono capi che hanno la possibilità di trasformarsi e quindi di essere indossati e vissuti sia creativamente che funzionalmente. 'Metropolitan Amazones' racconta la contemporaneità delle nuove donne guerriere, figure che sempre di più incidono e determinano gli equilibri sociali: il potere femminile viene qui manifestato attraverso i codici razionali e geometrici del linguaggio maschile, senza perdere femminilità e sensualità. Tema predominante della collezione sono le zip, strutture invisibili che incastrano i numeri tra loro creando nuove possibilità di vivere capi che possono prendere svariate forme ed essere interpretati da ogni cliente nello stile più personale.

L'impatto estetico futuristico racconta dei tempi che verranno: accelerati e aerodinamici, tecnologici e sempre più liquidi; così l collezione interpreta questo scenario. Il design dell'automobile e l'architettura avveniristica sono il riferimento visivo da cui nascono i tagli della collezione, una continua multidimensionalità che si racconta anche nella possibilità dei capi di trasformarsi ed essere interpretati con stile personale. Le donne diventano così delle 'Amazzoni Metropolitane', gazzelle che corrono verso il futuro, comode nelle loro tute da vita quotidiana. Neoprene, jersey e felpe sono i protagonisti di questo stile che parte dalla comodità dello sportswear al quale viene aggiunto un design futuristico e un valore concettuale artistico. Angelo Cruciani, fondatore e direttore creativo di Angeloo e di Yezael ha un doppio percorso creativo sia come Stilista che come Artista: il valore di un capo di abbigliamento non può essere quello di un opera d'arte ma può essere eseguito con lo stesso procedimento.

Diventa così prioritario il forte carattere del design e della collezione: i look parlano di surrealismo e Rinascimento, di sport e di party. Tantissime le star vietnamite presenti e anche cover girl internazionali come Aliia Roza, mentre a chiude la sfilata la top model Vietnamita Vo Hoang Yen.

La colonna sonora della sfilata è stata scritta e composta interamente da Angelo Cruciani, che sta lavorando a un nuovo progetto creativo che ingloberà anche la musica. Il singolo 'The Algoritmo' uscirà nei prossimi giorni sulle piattaforme musicali "Questa collezione - racconta Cruciani - nasce tra due energie contrapposte: razionalità e caos danzano attraverso i capi creando linee aerodinamiche, voglio accompagnare le persone dentro un futuro più elegante, con capi che richiedono consapevolezza per essere scelti. La mia moda favorisce il fiorire dell'artista che è dentro di noi".