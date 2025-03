Audace e femminile, Stuart Weitzman celebra la donna moderna

Stuart Weitzman torna in grande stile a presentare a Milano la collezione donna dedicata al prossimo autunno-inverno. Nella suggestiva cornice della Sala Fontana del Museo del Novecento, spazio scelto appositamente per il suo design industriale, il brand di calzature di lusso ha allestito un giardino delle meraviglie, tra verde e accenti floreali per raccontare la sua 'Pretty Gritty', una proposta che celebra la donna moderna che trova la sua forza nell'abbracciare le sue dualità: forte e femminile, sofisticata e complessa, ambiziosa e calorosa, tutto allo stesso tempo. La collezione ne rispecchia le caratteristiche, dalle silhouette moderne e femminili a quelle più audaci e grintose.

"Questa collezione - dice Jonathan Lelonek, Svp, Global Wholesale, di Stuart Weitzman - rappresenta il nostro focus strategico nello sviluppo di prodotti che suscitano emozioni, guidati dalle esigenze, dal feedback e dalle intuizioni delle nostre clienti. Con reinterpretazioni innovative della sua silhouette preferita, l’iconico 5050, e un'importante espansione della sua nuova famiglia preferita, la best-seller Vinnie, la collezione rende omaggio al nostro patrimonio e segna un passo deciso verso la prossima era del brand".

Lato palette, le tonalità sono intense e femminili, come malva, 'dusty berry', con sfumature sature ispirate alla natura, come sabbia, nocciola e cottage blue. Se la 'Vinnie Collection' è ideale sia per un guardaroba da lavoro sia per il weekend, con stivali alti fino al ginocchio e retro elasticizzato ispirati all'iconico stivale 5050 del marchio, la 'Hudson' è pensata per il tempo libero, con suola carrarmato, tra cui mocassini da barca, 'chukka' boot, stivaletti stringati e Chelsea boot. La 'Babette Collection' è invece studiata per la vita quotidiana in città, con tacco a blocco, curve morbide, tacco sottile e punta arrotondata, disponibile in modelli come Mary Jane, stivali e bootie. Immancabile la '5050 Collection', con il nuovo 5050 Gisele Boot, caratterizzato da un retro in suede elasticizzato per un effetto ancora più uniforme.

In esposizione anche una capsule collection in edizione limitata da red carpet, realizzata in collaborazione con Swarovski, che include décolleté Stuart e sandali Nudist, ciascuno ricoperto da migliaia di cristalli Swarovski. La collezione sarà disponibile da agosto 2025 su stuartweitzman.com, nelle boutique Stuart Weitzman e presso selezionati rivenditori in tutto il mondo.