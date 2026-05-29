Camera Moda Fashion Trust Grant 2026, svelati i tre beneficiari

Camera Moda Fashion Trust ha velato i beneficiari della sesta edizione dei Cnmi Fashion Trust Grant, iniziativa dedicata ai brand indipendenti del Made in Italy che grazie a questo programma possono accedere ad un supporto finanziario, oltre che a un percorso di business mentoring e oneto-one tutoring offerto dal prestigioso network del Trust. Il Cnmi Fashion Trust Grant 2026, tenutosi ieri, è stato realizzato con il supporto del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Agenzia Ice e con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Milano. Il bando per la partecipazione al progetto è stato lanciato da Camera Moda Fashion Trust sul proprio sito lo scorso febbraio e tra le circa 80 candidature un comitato tecnico ha selezionato 11 finalisti: Act N°1, Andrea Brocca, Des Phemmes, Domenico Orefice, Grossi, Institution, Lutchmiah, Materia, Pecoranera, Unknown Artisan, Untitled Artworks.

Per questa edizione, il comitato internazionale che ha selezionato fra i finalisti i beneficiari del Cnmi Fashion Trust Grant 2026 è stato composto da molti esperti del settore. Durante un incontro con il comitato di valutazione, i finalisti hanno presentato le proprie collezioni ed esposto il proprio progetto di potenziale utilizzo dei grant. In seguito, il comitato ha selezionato tre brand ai quali, a partire da giugno 2026, sarà dedicato un percorso di supporto mirato allo sviluppo del proprio marchio. I designer selezionati avranno l’opportunità, infatti, di accedere ad una serie di consulenze strategiche fornite da esperti del mondo della moda italiana, oltre ad un supporto finanziario. Creatività, progettualità strategica e attenzione alla sostenibilità sono alcuni dei principali criteri che sono stati applicati in fase di selezione.

La realizzazione della sesta edizione dei Cnmi Fashion Trust Grant è stata resa possibile grazie al sostegno del Patron Style Capital Sgr, società di gestione di fondi di Private Equity che investe nel settore della moda e del lusso, e Rosewood Rome, parte di Rosewood Hotel Group e in apertura nel 2027 nella ex sede della Bnl, in Via V. Veneto. In questa edizione sono stati assegnati tre grant del valore di 70.000,00 euro ciascuno a Act N°1, Institution, Materia, selezionati dal comitato di valutazione internazionale. “Supportare i giovani designer oggi significa dare spazio al futuro della moda italiana. Attraverso Cnmi Fashion Trust vogliamo continuare ad accompagnare creativi di talento nel percorso di crescita dei loro brand, aiutandoli a trasformare visione, ricerca e qualità in progetti concreti e sostenibili nel tempo" afferma il presidente di Cnmi, Carlo Capasa.