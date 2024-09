Da Cucinelli a Diesel, i premiati ai Cnmi Sustainable Fashion Awards

Sono stati consegnati questa sera, durante una serata di gala al Teatro alla Scala di Milano, i Cnmi Sustainable Fashion Awards 2024, gli ‘Oscar’ green della moda assegnati a personalità e realtà virtuose che nel mondo della moda italiana e internazionale si sono distinte per l’impegno dedicato alla sostenibilità. Dieci i premi consegnati, toccando temi e punti nevralgici importanti, dall’eccellenza nel craftmanship all’inclusività, passando per climate action, capitale umano e impatto sociale, economica circolare con The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy, e il riconoscimento ai nuovi talenti con The Bicester Collection Award for Emerging Designers. L’evento è stato promosso dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (Efi) dell’Agenzia delle Nazioni Unite Itc e con il supporto del Comune di Milano.

L'Sfa Education of Excellence Award è stato vinto da Moncler. Nel ritirare il premio il presidente e amministratore delegato di Moncler Group, ha ringraziato la giura, Carlo Capasa e il sovrintendente del Teatro, Dominique Meyer per aver ospitato questo momento speciale. "Sono onorato di ricevere questo premio - ha detto Ruffini -. La formazione è fondamentale: senza know-how, le idee rimangono solo sogni. Nel nostro lavoro, trasformiamo il 'bello' in 'ben fatto' e siamo impegnati a trasmettere queste competenze ai giovani, perché il futuro è nelle loro mani. Questo premio è per gli studenti e gli insegnanti della Academy (Moncler Academy for Technical Excellence) e per tutti coloro che rendono possibile il nostro lavoro. Grazie a tutti”.

Diesel ha invece vinto il The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy. "Sono molto orgoglioso di ricevere questo riconoscimento perché per me la sostenibilità è uno state of mind ed è quello che cerco di trasferire a tutti i nostri team - ha detto Renzo Rosso, fondatore e Presidente di Otb e fondatore di Diesel -. La moda è uno dei settori più inquinanti e sono convinto che tutti dobbiamo fare la nostra parte per ridurre il suo impatto sul pianeta. In Diesel stiamo lavorando molto in questa direzione e sono soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto".

Tra le iniziative di circolarità premiate oggi, ha osservato Rosso, "mi piace ricordare Diesel Rehab Diesel, un esempio di come, attraverso tecnologie innovative, si possano creare prodotti bellissimi usando materiali di scarto. Ma la sostenibilità non è solo un tessuto riciclato, è anche pensare e agire in maniera responsabile verso l’ambiente e verso le persone. Credo in un modello di business circolare dove un’azienda crea, produce, vende, incassa e restituisce una parte del valore alla comunità: questa per me è sostenibilità".

Il Climate Action Award è andato a Dirt Charity. A Zazi Vintage è stato assegnato il Diversity and Inclusion Award, mentre Gucci ha vinto nella categoria Human Capital & Social Impact Award. Lenzing ha trionfato con il Biodiversity & Water Award mentre il Groundbreaker Award è stato attribuito a Golden Goose & Yatay. Brioni ha vinto il Craft and Artisanship Award e il Bicester Collection Award for Emerging Designers è stato assegnato al brand Escvdo, che esplora in ogni collezione le tradizioni tessili del Perù. Brunello Cucinelli ha invece ritirato il Visionary Award. Special Mention per Arc’Teryx.

"Il premio è sempre un grande dono e mi emoziona sempre - ha detto Cucinelli, arrivando alla Scala -. Vorrei dedicarlo ai miei stimatissimi giovani: abbiamo bisogno di credere in questo mondo nuovo dove i nostri giovani devono trovare nuove strade e ritrovare i valori e integrarsi co l'intelligenza artificiale. I miei designer sono giovani io sono come un guardiano del brand".