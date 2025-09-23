Diesel rompe le regole, a Milano caccia al tesoro in strada

Milano si trasforma in una gigantesca caccia al tesoro. Niente passerelle, niente front row esclusivi: Diesel porta la moda per le strade e la mette letteralmente dentro le uova. La ‘Diesel Egg Hunt’, patrocinata dal Comune di Milano, è il più grande atto democratico mai firmato dal brand: 55 look, ciascuno racchiuso in un’enorme struttura trasparente a forma di uovo, disseminati per la città e pronti per essere scoperti da chiunque. “Siamo un gruppo di brand speciali e stiamo uscendo dal piattume del fare moda - racconta Renzo Rosso, patron di Otb -. Con la caccia al tesoro i modelli sono all’interno delle uova e poi in giro per le città ognuno può trovarli e vincere premi. Voglio portare Diesel a essere il vero brand alternativo del lusso. Può diventare sempre più importante”.

Un’operazione che va oltre il marketing e diventa un manifesto culturale. “È un momento particolare per la moda - aggiunge Rosso - il mercato è negativo per l’instabilità politica, economica e sociale e manca la gente nei negozi, che preferisce spendere per stare bene. Noi stiamo andando benino, alcuni brand, come Maison Margiela, crescono a doppia cifra, e anche Diesel, che è sempre più inclusiva. Questo è un evento per far partecipare più persone possibili alla caccia al tesoro: tutti possono andare alla ricerca delle uova in giro per la città”.

Glenn Martens, direttore creativo di Diesel, rincara la dose: “Questa è la democrazia di Diesel - spiega - una collezione scoperta dal pubblico contemporaneamente a tutti gli altri. La moda è un gioco e noi ci stiamo giocando: tutti possono avere un front row. Segui le regole, poi infrangile”. Dopo il debutto della collezione nell’headquarter di Diesel, in occasione del primo giorno della Milano Fashion Week, l’Egg Hunt', si sposterà dalle 19.30 alle 23 nel centro di Milano. Chi si è iscritto tramite la webapp dedicata potrà accedere a una mappa dinamica che lo guiderà ai look della collezione disseminati in tutta Milano. E non mancano premi. I primi partecipanti che riusciranno a trovare tutte le uova vinceranno capi da una selezione esclusiva delle collezioni Diesel: pezzi personalizzati della collezione spring-summer 2026, total look in denim e l'iconica borsa 1DR-Dome.

La collezione, presentata attraverso questa inedita ‘runway urbana’, segna un’ulteriore evoluzione del marchio: più trattamenti, più sperimentazione, più vestibilità e più gioco. Il denim, vero Dna Diesel, si reinventa in satin riciclato, biker destrutturati e vestiti a grembiule; le giacche sartoriali si arricchiscono di cinturini modulabili, mentre la maglieria si decora di fiocchi e le gonne in pelle hanno tagli vivi e provenienze responsabili. Gli effetti trompe-l’oeil delle tute e dei vestiti in maglia giocano con l’occhio, come se fossero pezzi ricuciti all’ultimo momento.

I capi a doppio strato creano silhouette dinamiche e prospettiche, mentre i cappotti utility multitasca si ibridano con il jersey, con tasche semiaperte che rivelano più che nascondere. Il denim viene scolorito dall’interno verso l’esterno, trasformandosi in una radiografia che svela la sua struttura più intima. Non mancano gli accessori: dalle borse Load-D, morbide e avvolgenti, alle D Pods più strutturate, fino alla reinterpretazione della Flag-D, ora tripla e zip-compatta. Le calzature oscillano tra mule con mini D sospese, sandali con dettagli metallici luminosi e mocassini con suole carrarmato. Bijoux come scheletri animali, orologi Vert incastonati di cristalli pavé e occhiali oversize completano il gioco. Diesel conferma così il suo ruolo di brand capace di sovvertire i codici e trasformare la moda in un’esperienza aperta a tutti. La sfida è aperta: chi trova le uova, vince. (di Federica Mochi)