Dolce&Gabbana 'veste' gli evidenziatori Stabilo

Dolce&Gabbana e Stabilo collaborano per la prima volta a una collezione esclusiva di evidenziatori, pensata per dar voce al proprio lato artistico. Leader nel settore della scrittura, Stabilo è un marchio tedesco specializzato nella produzione di evidenziatori, strumenti di scrittura, penne e matite colorate. Fondato nel 1855, Stabilo è sinonimo di qualità, varietà di colori e innovazione. Design audaci e caratteristiche ergonomiche hanno fatto dei prodotti del marchio una delle scelte più amate da studenti, artisti e professionisti di tutto il mondo.

Per questa prima collaborazione sono state scelte quattro creatività che richiamano alcune delle fantasie più iconiche di Dolce&Gabbana: l’allegria dei decori della tradizione siciliana abbraccia l’evidenziatore Stabilo Boss Original nella colorazione Milky Yellow, l’anima graffiante e decisa del Leopardo caratterizza la tinta Beige, mentre il bianco e nero della stampa Zebra e le maioliche Blu Mediterraneo decorano rispettivamente i modelli Black e Cloudy Blue. Per questa occasione, anche il packaging si veste dello stile inconfondibile di Dolce&Gabbana: gli evidenziatori sono contenuti in una confezione caratterizzata dai fregi tipici del carretto siciliano, elementi da sempre cari all’immaginario creativo del brand italiano.

In occasione del lancio del progetto, un numero limitato di box della collezione Dolce&Gabbana x Stabilo sarà disponibile il 28 settembre presso l’edicola Dolce&Gabbana di Corso Venezia a Milano, decorata con l’iconica stampa Carretto Siciliano. A fronte di ogni acquisto fatto in edicola in quel giorno verranno omaggiati prodotti esclusivi ideati per celebrare la collaborazione. La collezione Dolce&Gabbana x Stabilo sarà disponibile da ottobre 2024 sull’e-commerce dolcegabbana.com e presso selezionati rivenditori Stabilo in Europa.