East Market torna a Milano il 22 febbraio

Nuovo appuntamento con East Market, l’evento milanese dedicato al mondo del vintage e del second-hand, aperto a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Domenica 22 febbraio, negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate, centinaia di espositori selezionati provenienti da tutta Italia tornano con migliaia di oggetti insoliti, ricercati e stravaganti. Dall’abbigliamento vintage più ricercato all’artigianato, dai rari dischi in vinile ai complementi d’arredo colorati, East Market propone una vasta selezione di articoli che spaziano dal modernariato al design, dal collezionismo all’usato, passando per accessori, mobili, libri, fumetti, poster, elettronica, giocattoli, videogiochi, militaria, porcellane, utensili e curiosità di ogni genere. Allo shopping si affiancano scenografie curate, aree tematiche e attività parallele come mostre, dj set e un’ampia proposta food & beverage. Grande protagonista l’abbigliamento vintage e second-hand, con capi che vanno dai primi anni del Novecento ai 2000, selezionati da negozi specializzati e collezionisti privati.

Dagli accessori firmati al denim, dallo stile militare e college allo streetwear e al custom, con una particolare attenzione all’upcycling, l’offerta è pensata per tutti i gusti e tutte le tasche. Ampio spazio anche all’oggettistica e alle decorazioni per la casa, tra creatività contemporanea, modernariato, antiquariato, ceramiche, lampade e iconici pezzi di design del Novecento. Come ogni mese, i collezionisti e i negozi specializzati si ritrovano nella Vinyl Area, con una selezione che spazia dal rock al jazz, dall’elettronica al blues, dal reggae all’hip-hop. Non solo vinili, ma anche cd, musicassette, Vhs, dvd, libri musicali, giradischi e ghetto blaster vintage. Completano l’offerta sneakers, macchine fotografiche e da scrivere, biciclette, videogame, arte sacra, toys e oggetti da collezione provenienti da tutto il mondo. La selezione qualitativa di venditori e prodotti è da sempre la cifra distintiva di East Market: a ogni edizione oggetti diversi, pezzi esclusivi e introvabili, curati e restaurati per valorizzarne l’unicità, in netta contrapposizione alla logica del vintage 'mordi e fuggi' e delle vendite all’ingrosso.

Un’esperienza che unisce acquisti e divertimento a una forte attenzione per l’ambiente. Con il motto 'Everything Old Is New Again', East Market promuove la cultura del riciclo e del riuso, contrastando la sovrapproduzione industriale e sensibilizzando il pubblico sui temi della sostenibilità. Tra gli espositori di questa edizione: Loris SundaDogana alias Doctor Sunda, illustratore e tatuatore, con una selezione di dipinti e artwork; Oxido Vintage di Stefania Dallari, con arredamento e modernariato tra gli anni ’60 e ’80; Vintagames, specializzato in videogame e cabinati originali anni ’80 e ’90. Tra le novità, Tappezzeria Ravasi con complementi d’arredo tessile haute couture, il concept store creativo Gulp Store e QuartoAtto, brand di pantaloni artigianali unisex in lana, velluto e canapa. Ad accompagnare il market, le aree food & beverage: East Market Diner con caffetteria e bakery, due bar sempre attivi e una food area con truck di cucina internazionale e street food, comprese proposte vegane, per celiaci e per bambini. A completare la giornata, i dj set con selezioni musicali che spaziano dal passato al presente.