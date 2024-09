Emporio Armani riapre a Milano

Dopo un intervento di rinnovo, il flagship torna negli spazi di via Manzoni. Giorgio Armani: "Il mio rapporto con questa città non smette di evolversi"

Dopo un intervento di rinnovo, ha riaperto il flagship store Emporio Armani di Milano, il contenitore di abiti, accessori e idee, che racconta la molteplicità del mondo Armani da uno degli angoli più riconoscibili della città. Lo store - aperto pionieristicamente nel 2000, situato all’interno dell’iconico palazzo a forma di ‘A’ che ospita anche Emporio Armani Ristorante e Caffè, Nobu Milano, Armani Hotel e il club Armani/Privé - torna a essere dinamico luogo di scambio con la città e le persone che la attraversano. “Il mio rapporto con questa città non smette di evolversi - afferma Giorgio Armani -. Quando, ormai più di vent’anni fa, inaugurai in via Manzoni l’Emporio Armani di Milano, che allora chiamai Armani/Manzoni 31, questo era un punto alquanto austero della via più esterna del quadrilatero. Lo spazio è diventato presto un irrinunciabile punto d’incontro di milanesi e non. A distanza di tempo, ho pensato fosse arrivato il momento di rinfrescare il progetto, usando la tecnologia, aprendo le vetrine per sottolineare il dialogo tra dentro e fuori”.

Lo spazio è stato aggiornato per rispecchiare il tempo presente e le sue esigenze, in continuità con i principi di sostenibilità del Gruppo Armani, che prevedono l’integrazione del nuovo e il rispetto delle strutture originarie. In quest’ottica, il Gruppo ha intrapreso l’iter di ottenimento del più alto livello della certificazione Leed. Emporio Armani diventa così un contenitore soft, dai toni morbidi e neutri e con arredi leggeri e modulabili, diversificati a seconda delle aree. I profili invisibili a soffitto permettono non solo un diverso allestimento delle appenderie ma anche una personalizzazione delle pareti con soggetti di volta in volta diversi, come fosse una tavolozza. L’accento è sull’aspetto tecnologico che contrasta con la box essenziale. Gli schermi led a soffitto smaterializzano lo spazio come affreschi digitali in movimento, le cui immagini, riprese dagli schermi a parete, creano un dinamico gioco di rimandi ai temi delle collezioni. L’apertura completa delle vetrine e delle finestre inonda l’ambiente di luce naturale, mentre il dialogo tra interno ed esterno accentua il senso di inclusività e la leggerezza del progetto.

Attenta la scelta dei materiali. Il pavimento è in eco-resina e le pareti sono state rivestite di innovativi pannelli cementizi dall’aspetto solido e materico. I tavoli sono in vetro trasparente, mentre parallelepipedi a specchio o con video led sono disposti nelle diverse aree a supporto della vendita. Tutto suggerisce mobilità e assenza di peso. L’intero layout è stato ripensato, a partire dalla riapertura del passaggio tra Emporio Armani Ristorante e Caffè e il negozio, dove si trova subito Armani/Dolci. All’ingresso da via Croce Rossa i clienti sono accolti nello spazio dedicato ad Armani beauty e alle fragranze, mentre riaprono nella loro collocazione originale Emporio Armani donna, Armani/Libri e l’area Armani/Fiori, allestita con mensole trasparenti in vetro e pareti che evocano il mondo floreale giapponese. Al piano -1, connotato da colori delicati ed elementi geometrici, rimane la collezione Junior. Al primo piano, Emporio Armani uomo si affaccia su via Manzoni, mentre su via dei Giardini trova spazio la collezione EA7 Emporio Armani.

Il progetto è caratterizzato da una leggerezza che è insieme visiva e strutturale, e che rispecchia le esigenze di rinnovamento attraverso un’idea di scrittura dello spazio immediata, emotiva e dal basso impatto. In occasione della riapertura e in concomitanza con la settimana della moda, un’ape car elettrica con il logo Emporio Armani sarà presente tutti i pomeriggi in via Manzoni, davanti allo store milanese del brand. I passanti riceveranno delle tote bag e delle cartoline personalizzate con grafiche e frasi incentrate sulla sostenibilità che potranno essere spedite da caselle postali dedicate contribuendo alla diffusione di messaggi a sostegno dell’ambiente. Con questa iniziativa, Emporio Armani promuove 'Milano Green Circle', l’intervento di rinaturalizzazione del percorso della linea filoviaria 90/91. L’attività fa parte del progetto sostenuto dal Gruppo Armani in collaborazione con Forestami e con il Comune di Milano, che porterà alla piantagione di 350 nuovi alberi e oltre 60.000 arbusti ed erbacee perenni.