'Fotogrammi di moda italiani', Riad celebra l'haute couture e il cinema made in Italy

Farà tappa a Riad (Art Pur Foundation, 11 - 30 novembre) la mostra 'Fotogrammi di moda italiana' (11 novembre), a cura di Stefano Dominella, testimonial del made in Italy nel mondo, nata sotto l’egida dell’Ambasciata italiana a Riad, il 'racconto' attraverso abiti e immagini del binomio cinema-moda. Negli anni '50, fu proprio il cinema a mostrare al mondo che a Roma stava nascendo una nuova tendenza 'couture' italiana e la capitale si trasformava nella 'Hollywood sul Tevere' e nella fabbrica dei sogni all’italiana. Cinema e divismo divennero, immediatamente, veicolo privilegiato e strumento per la moda italiana. Le star di Hollywood che giunsero nella capitale iniziarono a vestire le creazioni delle allora nascenti case di moda italiane, innescando una rivoluzione di stile in tutto il mondo.

Attraverso 45 abiti realizzati da celebri couturier, stilisti e atelier come Fernanda Gattinoni, Annamode Costumes, Valentino, Giorgio Armani, Romeo Gigli, Guillermo Mariotto, Ken Scott la mostra racconta al visitatore una storia straordinaria e tutta italiana. Provenienti da importanti archivi storici privati e dall’archivio storico personale del curatore, saranno esposti gli abiti indossati da attrici iconiche che hanno segnato e dettano nuovi stili. I drappeggi che cingono Lana Turner e inventano un prototipo new romantic, lo stile impero di Audrey Hepburn, nel film 'Guerra e pace', che inaugura una nuova 'moda' in tutto il mondo, l’abito a sirena che avvolge Anita Ekberg ne 'La dolce vita' di Fellini, icona di stile e sensualità.

Il pubblico incontrerà nel percorso espositivo anche Sabrina Ferilli, tra i protagonisti del film premio Oscar 'La grande bellezza' di Sorrentino, Monica Bellucci, di statuaria bellezza mediterranea, immortalata da Tornatore nel film 'Malena', Scarlett Johansson e la pop star Beyoncé, icone di un’estetica contemporanea. E ancora altre dive di ineguagliato garbo e carisma, tra queste, Charlotte Rampling, Gina Lollobrigida, Maria Callas, e Sofia Loren con il suo abito rosso, nell’indimenticabile scena del mambo italiano nel film 'Pane, amore e...' di Dino Risi.

"La mostra 'Fotogrammi di moda italiana', iniziativa che celebra l’eccellenza creativa e manifatturiera del made in Italy, rappresenta non solo un tributo al talento e all’innovazione dei nostri stilisti, ma anche un significativo esempio di diplomazia della crescita – dichiara l’ambasciatore d’Italia a Riad Carlo Baldocci - La cultura e l’economia si incontrano per rafforzare i legami tra Italia e Arabia Saudita in un contesto di un sempre maggiore interesse, reciproco, per il settore moda. Questa mostra intende promuovere un dialogo fertile tra tradizione e modernità, espressione artistica e sviluppo economico, confermando il ruolo dell’Italia come punto di riferimento internazionale nel settore della creatività e dello stile".

"L’esposizione non è solo un tributo alla moda italiana, ma anche un’opportunità per celebrare la nostra cultura e il nostro patrimonio - dichiara il curatore Stefano Dominella - Siamo orgogliosi di presentare al mondo le nostre eccellenze, che continuano a ispirare e a definire tendenze. Portiamo in Arabia Saudita il valore del saper fare, la bellezza e lo stile che hanno reso celebre il made in Italy nel mondo. I visitatori potranno ammirare da vicino i pezzi iconici dei più grandi stilisti italiani che raccontano ancora oggi storie di creatività e alto artigianato".