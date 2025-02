Franco Zanellato, l'alchimista della pelle tra design e innovazione

Per la fall winter 2025-2026 le borse icone per la donna di oggi

Quella di Zanellato è una lunga storia artigianale legata a quelle arti e quei mestieri che hanno reso il made in Italy sinonimo di eccellenza nel mondo. Così la nuova collezione della maison per la fall-winter 2025 non poteva che essere un omaggio alle donne di oggi, a tutte le professioniste che nelle loro vite conciliano femminilità e impegno. La collezione si snoda attraverso quattro capisaldi iconici e distintivi, ognuno dei quali si ispira al concetto di 'arte e mestieri': sono le quattro evergreen del brand, Postina e A Spasso, Dotta e Monda. Il brand trae ispirazione dalle basi del design industriale italiano, che viene riportato nei dettagli di tutti i modelli della collezione, dalle linee curve delle patte ai dettagli dei punti 'a saccola', al posizionamento laterale dei rivetti.

Se ogni dettaglio incontra una continua ricerca di equilibrio e di proporzione, la chiusura è un gioiello realizzato da sapienti mani orafe, con un accurato studio nel meccanismo ispirato a quello dell’alta orologeria. Una proposta di stile il cui fulcro creativo risiede in una profonda attenzione ai materiali pregiati, alle cromie sofisticate e alle lavorazioni più innovative, reinterpretate in chiave contemporanea. Nella nuova palette cromatica dedicata all’autunno - inverno, in particolare, i colori si tingono dei toni della terra bruciata e calda in contrapposizioni a delicate cromie di bianco sporcato e nude, mentre marroni fondenti si mescolano con tonalità fango e verdi militari creando una collezione armonica e molto materica, dove i grandi classici del brand vengono reinterpretati alla luce delle ultime conquiste della ricerca.

La sperimentazione nella materia viene spinta a livelli mai raggiunti prima: pellami classici e senza tempo si arricchiscono di nuove lavorazioni artigianali, mentre l’accostamento di forme maxi e micro donano una nuova estetica a modelli che sono ormai dei classici, senza sacrificarne la versatilità nell’utilizzo.