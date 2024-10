Franz Kraler celebra riqualificazione centro storico Bolzano e si trasforma in flagship Cucinelli

La boutique Franz Kraler celebra il progetto di riqualificazione del centro storico di Bolzano e si trasforma in un flagship store Cucinelli che qui presenta in esclusiva fino a fine mese le collezioni autunno/inverno 2024 uomo, donna, fragranze ed eyewear. Il takeover di maison Cucinelli nel negozio dello storico multimarca altoatesino s’inaugura il 24 ottobre con un cocktail accompagnato da musica live, una celebrazione tra amici dello stile e dei valori che uniscono le due realtà internazionali del luxury.

La boutique Franz Kraler in Via della Mostra 1, angolo Piazza Walther, rientra nella cornice di Palais Campofranco, corte del lusso e dell’accoglienza situata strategicamente accanto al Duomo di Bolzano, frutto di un progetto di riqualificazione del centro storico del capoluogo. L’attenzione per la cultura, l’arte e la bellezza è un segno distintivo anche di Brunello Cucinelli, eccellenza del Made in Italy conosciuta in tutto il mondo, ma fortemente radicata nel territorio di Solomeo, borgo rinascimentale trasformato dall’imprenditore dello stile nel regno del cashmere e dell’armonia.

Nell’edificio storico nel cuore pulsante di Bolzano - la terza door Franz Kraler dopo Dobbiaco e Cortina - va in scena l’eleganza senza tempo, la qualità di materiali e lavorazioni che rendono ogni capo un’esperienza sensoriale e uno sguardo sul futuro della moda 'umanistica' e sostenibile.