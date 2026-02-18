Holliday & Brown, 100 anni di tradizione inglese e passione italiana

Holliday & Brown festeggia un secolo di tradizione inglese e passione italiana. Il 2026 segna l’anno del centenario del marchio storico di cravatte e accessori tessili, un’occasione per reinterpretare il classico formalwear con nuovi sguardi. Fondata nel 1926 nel cuore di Londra, Holliday & Brown rappresenta una delle realtà storiche più autorevoli nel mondo della cravatteria e del design tessile maschile. Conosciuto per la qualità dei propri tessuti e disegni e per un archivio che attraversa epoche, stili e tecniche, il marchio è diventato negli anni un riferimento internazionale per l’eleganza inglese maschile. Dal 2002 il brand appartiene al Gruppo Mantero, che ne preserva l’eredità e ne rinnova la presenza contemporanea attraverso una competenza profonda nel disegno, nella scelta e produzione dei tessuti e nelle molteplici lavorazioni tessili. È un incontro naturale: la storia inglese di Holliday & Brown si intreccia con il Made in Italy e il sapere manifatturiero di Como, dando continuità a un patrimonio unico e aprendo nuove prospettive di sviluppo per il futuro.

A cento anni dalla fondazione, Holliday & Brown è un brand che continua a evolversi, trovando nel presente nuovi codici espressivi. Oggi il lavoro creativo non si limita a preservare ciò che Holliday & Brown è stato ma interpreta il suo linguaggio in modo coerente con l’estetica contemporanea grazie all’esperienza di Mantero nella creazione di accessori tessili nel mondo del lusso. Questo percorso si traduce in prodotti che mantengono la qualità e la riconoscibilità originaria - la costruzione del disegno, la definizione dei colori, la precisione della stampa, della tessitura e di tutte le lavorazioni - ma vengono inseriti in un dialogo più ampio, rivolto anche a un pubblico che guarda all’accessorio come a un elemento di stile quotidiano, non solo formale. Il centenario diventa quindi il momento per raccontare e celebrare questa doppia dimensione: una radice storica forte e un presente che guarda avanti attraverso nuove modalità espressive, nuovi linguaggi visivi e nuove collaborazioni. Holliday & Brown affonda le sue radici nella storia, ma cresce e si evolve guardando al presente e al futuro.

“Nelle ultime stagioni - afferma Matteo Saldarini, direttore vendite Mantero e General Manager Holliday & Brown -. Holliday & Brown si sta affermando sempre più come protagonista nel mondo della cravatteria e degli accessori tessili. In Giappone e in Asia, oltre che sul mercato italiano, è ormai un punto di riferimento per chi cerca qualità e carattere nello stile quotidiano. Oggi vogliamo ampliare la presenza del marchio in nuove aree geografiche. Il centenario è l’occasione per raccontare chi siamo, creare nuove relazioni e dare ulteriore slancio al nostro sviluppo”.

Per celebrare i 100 anni, Holliday & Brown presenta la capsule collection 100th Anniversary che nasce direttamente dall’archivio storico. La selezione parte da un nucleo di disegni di fine anni Sessanta, un periodo particolarmente ricco dal punto di vista stilistico, caratterizzato da una forte ricerca grafica e da una palette di colori che si discostava dal rigore più classico per aprirsi a un’estetica più libera. I pattern scelti sono stati rieditati e reinterpretati, mantenendo la loro identità originaria ma adattandoli alle proporzioni, alle tecniche e alle esigenze attuali. La capsule crea così un equilibrio tra memoria e contemporaneità: affianca i codici più tradizionali del marchio (piccoli geometrici, micro-motivi, classici regimental) a disegni e colori dal carattere più deciso, che mostrano la varietà e la profondità del patrimonio Holliday & Brown.

La capsule collection Anniversary è il punto di contatto tra tutte le parti del progetto del centenario: prende vita in uno shooting esclusivo scattato tra le strade di Londra, dove rafforza il dialogo con la tradizione, ed è assoluta protagonista del lavoro realizzato con Leandro Emede, assumendo una dimensione completamente nuova. Per raccontare la parte più contemporanea del brand, Holliday & Brown ha coinvolto Leandro Emede, videomaker e fotografo riconosciuto per il suo linguaggio visivo creativo e dinamico, evidente nelle numerose collaborazioni nel campo della moda, del design e della musica con alcuni dei nomi più rilevanti del mondo dello spettacolo. Il progetto è nato coinvolgendo alcune persone all’interno di Mantero, lasciando che ciascuno interpretasse gli accessori secondo la propria personalità. La capsule collection 100th Anniversary è composta da 16 disegni per cravatte, alcuni dei quali declinati anche su bandane, sciarpe e pochette da taschino. Solo per questa occasione e in esclusiva per i prodotti della collezione, la capsule è disponibile anche online, sul sito hollidayandbrown.com.