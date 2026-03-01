circle x black
Hui Milano, con 'Her Threads' trasforma memoria in linguaggio globale

La collezione fall winter 26-27 che affonda le radici nell’antica tradizione del Nü Gong, l’arte femminile del ricamo

Un look in passerella da Hui Milano
01 marzo 2026 | 14.59
Redazione Adnkronos
In occasione della Milano Fashion Week, Hui Milano presenta 'Her Threads', una collezione fall winter 26-27 che affonda le radici nell’antica tradizione del Nü Gong, l’arte femminile del ricamo, riletta come linguaggio contemporaneo di identità, memoria e resilienza. Si tratta di un patrimonio silenzioso tramandato di generazione in generazione: un sapere domestico attraverso cui le donne hanno cucito emozioni, speranze e storie personali nei tessuti.

La sfilata è concepita come un percorso immersivo tra fili sospesi, un paesaggio che accompagna le modelle attraverso le diverse stagioni della vita femminile. Dall’innocenza alla consapevolezza, dalla dimensione invisibile alla piena affermazione, lo spazio scenico riflette le stratificazioni emotive e sociali che attraversano il tempo. I punti si nascondono all’interno dei capi, lungo le cuciture, sui polsini e sulle schiene: segni di un lavoro spesso invisibile, memoria ereditata e forza interiore.

La palette cromatica segue un percorso narrativo: dalle tonalità chiare dell’inizio a sfumature profonde e introspettive, fino a bianchi luminosi che evocano autodeterminazione e libertà. Con il progredire ella sfilata, anche l’ambiente si è aperto alla luce, rafforzando il messaggio centrale: le donne non sono vincolate ai sistemi che ereditano ma sono coloro che intrecciano il mondo. Il progetto trova espressione anche nella visione della fondatrice e direttrice creativa Huizhou Zhao, riconosciuta come ambasciatrice dello stile cinese in Italia, impegnata da anni nella valorizzazione del dialogo tra artigianalità orientale e sistema moda occidentale.

