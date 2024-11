In 'Melting Pot' le piccole opere d'arte di Flaminia e Federica Barosini

Delle piccole opere d'arte preziose. Gli Horti Sallustiani di Roma ospitano il 28 novembre alle 19 la preview della nuova collezione 'Melting Pot' di Flaminia Barosini, designer romana che con la sorella Federica realizza tutti i suoi gioielli a mano attraverso la tecnica della fusione a cera persa. Melting Pot è un viaggio attraverso terre lontane e metropoli vibranti, dove il confine tra cultura e identità si dissolve, lasciando spazio a incontri e scambi tra personalità diverse. Qui ogni accessorio celebra l'arte dell’unione tra materiali e forme che, pur distanti, si scoprono affini. Nasce così una collezione che incarna mondi diversi, svelando una bellezza complessa e affascinante, sospesa tra modernità e artigianalità.

In Melting Pot, per la prima volta, il protagonista diventa il carbonio, che incontra il bronzo, l'argento e le pietre iconiche del brand. Ispirati alla vitalità e all'energia delle città multiculturali e alla commistione tra culture, questi gioielli intendono riflettere incontri inattesi, sinergie profonde, personalità uniche. Le linee si scompongono e si fondono: dal carbonio puro, essenziale e oscuro, ai metalli lucenti, fino ai contrasti tra superfici opache e brillanti che evocano il chiaroscuro dell'anima urbana. All'interno della collezione ogni creazione appartiene a una specifica famiglia, ispirata a un aeroporto iconico, simbolo di città cosmopolite dove culture e storie si intrecciano in un continuo movimento.

Da Vinci (Roma), JFK (New York), Heathrow (Londra), De Gaulle (Parigi), Changi (Singapore) e Haneda (Tokyo). Questi luoghi evocano non solo l'incontro di persone, ma anche l'energia di identità che si fondono e si arricchiscono a vicenda, proprio come nei gioielli che rappresentano. In questa fusione, ogni singolo elemento racconta storie di incontri e metamorfosi, di tradizione che abbraccia il futuro. Anelli, bracciali, orecchini e collane sono piccole opere d’arte, uniche nella loro forma ed imperfezione e autentiche nella loro estrema matericità.